Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииФАС не исключает картельного сговора на рынке лимонов и сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила наличие картельных соглашений на рынке лимонов и сахара, сообщает «Интерфакс». В ведомстве считают, что скачок цен на лимоны мог быть вызван не только сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями.
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ФАС назвала сезонным рост цен на плодоовощную продукцию

Известиявчера в 14:39

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ФАС проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара

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Российская газетавчера в 14:15

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ТАССвчера в 13:52
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