Экономика
Российская газетаФАС не нашла оснований для негативных прогнозов по ценам на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста стоимости авиабилетов. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе ведомства. Там подчеркнули, что цены на авиаперевозки напрямую зависят от спроса и платежеспособности граждан.
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ФАС не видит оснований для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов
Эхо Москвывчера в 08:30
ФАС изучит деятельность АЭВТ на предмет сговора после заявления о росте цен на авиабилеты на 9-10%
Агентство Москвавчера в 08:01
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 01:13
Политика
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьера
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
RT на русском 02:22
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Политика
Челябинский губернатор отреагировал на отставку мэра Златоуста
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, по инициативе которого меняется власть в Златоусте, заявил, что удовлетворен грядущей отставкой мэра Вячеслава Жилина.
URA.Ru вчера в 08:28
Авто
АвтоВАЗ проведёт рестайлинг Lada 4x4 в 2019 году
Внешне и технически внедорожник не изменится.
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Технологии
Магнус Карлсен приобрел шахматную онлайн-платформу Chessable.com
Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен через свою компанию Play Magnus прибрел британскую онлайн-платформу Chessable.com, которая позволяет проходить курсы обучения и совершенствования навыков игры в шахматы.
Коммерсантъ 04:42
Происшествия
В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Происшествия
В Китае при нападении на школу погибли восемь детей
В Китае в результате нападения 40-летнего местного жителя на учеников начальной школы в провинции Хубэй были госпитализированы десять детей, восемь из них впоследствии скончались.
RT на русском 00:51
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Технологии
Binance и Bitfinex предложили новые способы заработка своим клиентам
Binance теперь владеет трейдинговой платформой JEX и предоставляет своим клиентам возможности спотовой и деривативной торговли.
РБК 04:00
Политика
Лукашенко: Белоруссия не намерена размещать запрещённые ДРСМД ракеты
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен производить и размещать на территории страны ракеты, запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), при отсутствии угроз безопасности.
RT на русском 04:45
Экономика
«ТрансФин-М» в рамках программы готовит выпуск облигаций на 5 млрд рублей
"ТрансФин-М" в рамках программы биржевых облигаций планирует разместить выпуск серии 001Р-06, говорится в сообщении компании.
Finam.Ru 03:49
Шоу-бизнес
Поклонская рассказала о разводе с мужем
РИАМО вчера в 13:50
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Футбол
Бендтнер перешел в «Копенгаген»
Спорт-Экспресс вчера в 20:06
Общество
В Екатеринбурге исключили ещё одно место для храма Святой Екатерины
Убрать площадку предложил мэр Александр Высокинский: градоначальник напомнил, что на месте башни уже ведётся строительство ледовой арены.
REGNUM 04:37
Происшествия
Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара
Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
Интерфакс 04:47
Общество
Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан»
Ураган «Дориан», которому присвоена высшая категория опасности, обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Взгляд.ру 01 сентября в 14:30
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Авто
Седаны Aurus обзавелись паспортом
В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на седан Aurus.
Российская газета 04:13
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Футбол
«Зенит» потратил на трансферы более 4,6 миллиарда рублей
Больше всех на приобретение новых игроков потратил "Зенит", купивший футболистов на 63,7 миллиона евро или, если переводить по курсу, 4,66 миллиардов рублей.
Вести.Ru 03:01