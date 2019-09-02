Экономика
Российская газетаФАС не нашла оснований для негативных прогнозов по ценам на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста стоимости авиабилетов. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе ведомства. Там подчеркнули, что цены на авиаперевозки напрямую зависят от спроса и платежеспособности граждан.
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ФАС не видит оснований для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов
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ФАС изучит деятельность АЭВТ на предмет сговора после заявления о росте цен на авиабилеты на 9-10%
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Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 00:53, Вашингтон
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