Экономика
ТАССФАС не отмечает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не наблюдает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в целом по России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
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Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Транспорт
Еще три канатные дороги могут появиться в Москве
Интерфакс 03:44
Космос
Робот «Федор» опубликовал видео, как его извлекли из корабля «Союз»
Робот "Федор" опубликовал видео, как его достают из спускаемого аппарата после возвращения с МКС.
РИА Новости 05:29
Политика
Предполагаемым американским шпионом в Москве мог быть Олег Смоленков
Накануне американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году ЦРУ пришлось срочно эвакуировать своего ценнейшего агента из Москвы из-за угрозы разоблачения.
Эхо Москвы 02:03
Политика
Песков сравнил скорость расследования в отношении оппозиции и полиции
Перекоса в скорости расследования дел против активистов и полицейскими, которые допустили нарушения, нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:39
Происшествия
В Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой
Четверо первоклассников школы №24 в Междуреченске Кемеровской области получили ожоги, опрокинув термопот с кипятком.
Российская газета 02:41
Политика
Володин открыл осеннюю сессию Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл 10 сентября осеннюю сессию парламента, сообщается на сайте Государственной думы.
РБК 06:29
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru вчера в 16:01
Политика
Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью
Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
Коммерсантъ 03:09
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком сообщения об ударах РФ по Идлибу
Ранее в ряде западных изданий появилась информация о том, что российские самолеты якобы нанесли удары по высоте Джабаль аль-Акрат.
Российская газета 06:54
Кино
Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» спустя 33 года
Исполнительница роли «золотого ребенка» и голливудский актер Эдди Мерфи встретились через 33 года, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 00:45
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Здоровье
Минздрав поручил проверить влияние электронных сигарет на здоровье
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что главному внештатному специалисту-терапевту Минздрава поручено изучить, как электронные сигареты влияют на здоровье.
RT на русском 01:36
Политика
Почти 30 генералов и полковников уволил Путин
От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Privet-Rostov.ru 01:14
Происшествия
Подросток угрожал родителям пистолетом в Сургуте
Подросток в Сургуте (ХМАО) угрожал родителям пневматическим пистолетом, не желая идти в школу.
VSE42.RU 05:49
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Происшествия
Гендиректора «Дождя» допросили в СК
Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что ее допрос в главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ касался освещения акции 27 июля в Москве, а также финансирования телеканала.
ТАСС 06:05
Происшествия
Российских следователей заинтересовала продажа ребенка через WhatsApp
Следователи начали проверку после сообщения о попытке продажи несовершеннолетнего через мобильное приложение.
Lenta.ru 06:51
Здоровье
В Приморье выявили новые очаги африканской чумы свиней
Новые очаги вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлены в Красноармейском и Пограничном районах Приморского края, сообщает во вторник пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
ТАСС вчера в 22:00
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
Рийгикогу (парламент) Эстонии во вторник не поддержал предложение о переходе на единую эстоноязычную систему образования.
ТАСС 05:55
Экономика
МВФ приезжает с миссией на Украину
Во вторник, 10 сентября, представители Международного валютного фонда (МВФ) приедут на Украину для обсуждения новой программы сотрудничества с властями страны.
Газета.Ru 01:14
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Армия и оружие
Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд
С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
Ведомости вчера в 12:58
Спорт
Скончался екатеринбургский пловец Игорь Макеев в возрасте 60 лет
60-летний пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев скончался, едва начав утреннюю пробежку.
Чемпионат 04:15
Происшествия
Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Экономика
Индекс цен производителей в КНР упал на 0,8% в августе
Индекс цен производителей (PPI), который отражает цены на продукцию от производителя, упал на 0,8% в Китае за август 2019 года в годовом исчислении, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 10 сентября агентство Синьхуа.
REGNUM 03:07