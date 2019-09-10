Экономика

ТАССТАССФАС не отмечает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в России

Ранее начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова сообщала, что в первом полугодии 2019 года стоимость авиабилетов выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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с чего всё началось

ФАС не отмечает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не наблюдает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в целом по России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
ТАССвчера в 06:03

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ФАС не отмечает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в России

ТАССвчера в 06:03

В ФАС объяснили информацию о росте цен на перелеты в экономклассе

Известиявчера в 07:01

Цены встали на крыло

Российская газетавчера в 10:32

В ФАС заявили о неверной интерпретации данных о росте цен на авиабилеты

РБКвчера в 08:31

В России опровергли резкое подорожание авиабилетов

Lenta.ruвчера в 07:25

ФАС не наблюдает двузначного повышения средней стоимости авиабилетов

Коммерсантъвчера в 08:20

В ФАС опровергли резкое подорожание авиабилетов в России

Комсомольская правдавчера в 07:12
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 00:49, Вашингтон
Религия

Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник

11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Кино

Во Владивосток прибыл Константин Хабенский и другие знаменитые актеры

Primpress.ru вчера в 21:37
Политика

Японское правительство ушло в отставку в полном составе

Весь кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку. Заявления от министров принял премьер Синдзо Абэ.
Вести.Ru 00:01
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика

США ввели санкции против сотрудников СК из-за дела «Свидетелей Иеговы»

Государственный департамент США ввел санкции в отношении высокопоставленных сотрудников подразделения Следственного комитета России (СК) в Сургуте в связи с делом «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской).
РБК вчера в 12:44
Музыка

Билли Айлиш по просьбе Ивана Урганта исполнила русскую версию Bad Guy

Sunmag.me вчера в 11:42
Политика

Кандидаты от оппозиции получили 20 мест из 45 в Мосгордуме

Александр Кынев отметил, что партия «Яблоко» в Москве достигла самого высокого результата за свою историю, остальные оппозиционные силы также получили высокие показатели.
Эхо Москвы 09 сентября в 08:00
Кино

Тимур Бекмамбетов снимет screenlife-хоррор о воскрешении мертвых

Напомним, что хоррор «Убрать из друзей» стал первым screenlife-проектом компании Бекмамбетова «Bazelevs».
TV BRICS вчера в 10:32
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL

Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Политика

Глава Бурятии призвал митингующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к участникам несанкционированного митинга в Улан-Удэ, несогласным с результатами голосования на выборах мэра города, и призвал их признать выбор большинства горожан.
RT на русском вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Дима Билан объяснил свое поведение на концерте в Самаре

Наша версия вчера в 06:23
Политика

Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента

По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru вчера в 06:21
Гаджеты

На презентации Apple представили игровой сервис Arcade

В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform вчера в 13:42
Происшествия

В башнях «Бутырки» пугачевских времен нашли заключенных

Члены ОНК направили руководству "Бутырки" письменное предложение закрыть для использования эти казематы, поскольку они не соответствуют никаким нормам и правилам.
РИА Новости 00:32
Происшествия

Самолёт Екатеринбург — Санья срочно вернулся в аэропорт вылета

Как говорится на сайте аэропорта «Кольцово», он должен был вылететь в 0:20 по местному времени.
REGNUM вчера в 23:05
Политика

Трамп продлил санкции за вмешательство в выборы США

Президент США Дональд Трамп решил продлить санкционный режим в отношении иностранных держав в связи с вмешательством в американские выборы.
Свободная Пресса вчера в 23:51
Политика

Сосед сообщил о спешном отъезде семьи «агента ЦРУ» Смоленкова из дома

Семья предполагаемого секретного осведомителя США Олега Смоленкова, работавшего в разные годы в Кремле, спешно покинула свой дом в городе Стаффорд, штат Вирджиния, при виде журналиста одного из американских СМИ.
РБК 00:00
Футбол

Карпин намекнул, что хочет сына: «Не хватает Жорика»

Sport24.ru вчера в 13:09
Футбол

Колодин: если Джикия и Семёнов сыграются, то это весьма перспективная пара

Посмотрим, как Джикия и Семёнов проведут этот матч.
Чемпионат вчера в 20:45
Общество

Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов

Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
РБК вчера в 17:01
Путешествия

Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.
Газета.Ru вчера в 20:53
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 09 сентября в 13:10
Гаджеты

Сегодня Apple презентует новые модели iPhone

В городе R вчера в 04:29
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Футбол

Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче

Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости вчера в 16:38
Политика

Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля

Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.
Lenta.ru вчера в 13:11
Политика

Делегация из США приехала в Крым

Газета.Ru 09 сентября в 14:25
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 09 сентября в 06:48
Армия и оружие

Бижев: войска стран СНГ успешно испытали Объединенную систему ПВО

Sputnik Кыргызстан 09 сентября в 02:59
Экономика

В бюджет Кубани поступили налоги Галицкого за продажу «Магнита»

В консолидированный бюджет Краснодарского края перечислены средства в размере 15,1 млрд рублей в виде налогового платежа от сделки по продаже 29,1% акций ПАО «Магнит», которая состоялась еще в феврале 2018 года.
Деловая газета. Юг вчера в 10:46
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