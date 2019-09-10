Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не наблюдает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в целом по России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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Ранее начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова сообщала, что в первом полугодии 2019 года стоимость авиабилетов выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ФАС не отмечает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в России

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