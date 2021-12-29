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ФАС не ожидает резкого роста цен на бензин и дизель в 2022 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла признаки нарушений антимонопольного законодательства на рынке топлива, которые могли привести к росту цен, и подозревает крупную нефтяную компанию в диспаритете поставок топлива на экспорт.
ТАСС
В августе ФАС сообщила, что проводит антикартельные проверки крупнейших торговых сетей РФ.
Финмаркет
По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, биржевая цена зимнего дизельного топлива в 2021 году выросла на 36% - до 65,7 тыс. руб. за тонну, летнего - на 12%.
ТАСС
В целом в отношениях между ритейлерами и поставщиками есть "отклонения" от закона о торговле - в частности, нарушается требование о максимально допустимом размере ретро-бонуса, которые ритейлеры берут с поставщиков за объем поставок (5% от объема поставок).
Финмаркет

Подробнее о событии

ФАС не ожидает резкого роста цен на бензин в 2022 году
Ведомости04:53
ФАС сообщила о добровольном снижении ритейлерами наценок
Интерфакс04:36
ФАС проверяет крупную нефтекомпанию, отправляющую много топлива на экспорт
Финмаркет04:24
ФАС подозревает крупную нефтяную компанию в нарушении баланса на рынке
Российская газета05:00
ФАС проверяет крупную компанию из-за больших экспортных поставок бензина в ущерб внутреннему рынку
ПРАЙМ04:57
ФАС заподозрила крупную нефтяную компанию в приоритетной поставке топлива на экспорт
ТАСС04:43
В ФАС не ожидают резкого роста цен на бензин в 2022 году
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