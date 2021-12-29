Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла признаки нарушений антимонопольного законодательства на рынке топлива, которые могли привести к росту цен, и подозревает крупную нефтяную компанию в диспаритете поставок топлива на экспорт.
В целом в отношениях между ритейлерами и поставщиками есть "отклонения" от закона о торговле - в частности, нарушается требование о максимально допустимом размере ретро-бонуса, которые ритейлеры берут с поставщиков за объем поставок (5% от объема поставок).
«На рассмотрение внеочередного заседания Совета Актанышского муниципального района, которое назначено на 29 декабря 2021 года, внесён вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя главы Актанышского муниципального района Галимяновой Райхан Фелусовны», - отметили в администрации.
Доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с изданием PRIMPRESS рассказала, что обещанную надбавку в размере 1000 рублей в рамках индексации пенсий в 2022 году получат далеко не все пожилые граждане.