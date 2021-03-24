Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ

ФАС не ожидает сильного роста цен на топливо

Предпосылок для существенного роста цен на топливо в России нет, сообщил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев. Ранее Независимый топливный союз (НТС) предупредил правительство о риске роста цен на бензин в этом году до 14%.В источнике
С чего всё началось

ФАС не видит предпосылок для сильного роста цены на топливо на АЗС

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для сильного роста цены на топливо на АЗС. Об этом ТАСС сказал замглавы ФАС Виталий Королев, комментируя заявления главы "Независимого топливного союза" Павла Баженова.
ТАСС03:57

Подробнее о событии

ФАС не ожидает сильного роста цен на топливо

Коммерсантъ05:08

ФАС не видит предпосылок для сильного роста цены на топливо на АЗС

ТАСС03:57

В ФАС не увидели причин для роста цен на бензин

РБК04:43

В ФАС оценили возможность сильного роста цены на топливо на АЗС

News.ru04:26

ФАС заявила об отсутствии предпосылок для сильного роста цен на топливо

Известия04:12

ФАС отреагировала на сообщения о риске роста цен на бензин

Взгляд.ру04:11

ФАС оценила ситуацию с ценами на топливо

РИА Новости05:06
Интересное

Дочь тяжелобольной актрисы Заворотнюк Анна заявила о желании покинуть Россию

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, Анна Заворотнюк, дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк в своем Instagram-аккаунте опубликовала пост, в котором сообщила о своем желание уехать из России.
Evo-rus.com02:00

ГД приняла закон о праве президента баллотироваться еще на два срока

Госдума на пленарном заседании в среду, 24 марта, приняла законопроект, в котором законодательство о выборах в стране приводится уже с поправками в Конституцию России, в частности с изменениями, дающими право нынешнему главе государства вновь претендовать на два срока.
Известия05:55

Губернатора области задержали по подозрению в получении взятки в 31 миллион рублей

Деньги предназначались на помощь в борьбе с конкурентами при заключении госконтрактов, связанных с приобретением медицинских изделий и препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области, – пояснила генерал-майор юстиции.
Провинция.ру22 марта в 10:04

Вяльбе отреагировала на ответ WADA относительно TUE у норвежских лыжников

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA), отреагировавшего на её слова относительно использования терапевтических исключений норвежскими лыжниками.
RT на русском07:17