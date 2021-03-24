ФАС не ожидает сильного роста цен на топливо
Предпосылок для существенного роста цен на топливо в России нет, сообщил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев. Ранее Независимый топливный союз (НТС) предупредил правительство о риске роста цен на бензин в этом году до 14%.В источнике
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ФАС не видит предпосылок для сильного роста цены на топливо на АЗС
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для сильного роста цены на топливо на АЗС. Об этом ТАСС сказал замглавы ФАС Виталий Королев, комментируя заявления главы "Независимого топливного союза" Павла Баженова.
ТАСС03:57