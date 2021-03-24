Nature: Смещение полюсов Земли приведет к магнитной катастрофе на планете

С 90-х годов скорость северного магнитного полюса увеличилась в 4 раза и на данный момент он преодолевает за год примерно 65 км. В то же время магнитное поле теряет около 20 нанотеслов ежегодно, то есть слабеет на 5% за 100 лет.