Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Деловое.ТВ

ФАС не ожидает существенного роста цен на бензин на АЗС

ФАС России не ожидает существенного роста цен на бензин на АЗС. Об этом заявил заместитель руководителя антимонопольного ведомства Виталий Королев. Он прокомментировал заявление "Национального топливного союза", считающего, цены до конца текущего года могут вырасти на 14%.В источнике
С чего всё началось

ФАС не видит предпосылок для сильного роста цены на топливо на АЗС

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для сильного роста цены на топливо на АЗС. Об этом ТАСС сказал замглавы ФАС Виталий Королев, комментируя заявления главы "Независимого топливного союза" Павла Баженова.
ТАССвчера в 03:57

Подробнее о событии

ФАС не ожидает сильного роста цен на топливо

Коммерсантъвчера в 05:08

ФАС оценила ситуацию с ценами на топливо

РИА Новостивчера в 05:06

ФАС не видит предпосылок для сильного роста цены на топливо на АЗС

ТАССвчера в 03:57

В ФАС оценили возможность сильного роста цены на топливо на АЗС

News.ruвчера в 04:26

ФАС заявила об отсутствии предпосылок для сильного роста цен на топливо

Известиявчера в 04:12

ФАС отреагировала на сообщения о риске роста цен на бензин

Взгляд.рувчера в 04:11

В ФАС не увидели причин для роста цен на бензин

РБКвчера в 04:43
Интересное

Nature: Смещение полюсов Земли приведет к магнитной катастрофе на планете

С 90-х годов скорость северного магнитного полюса увеличилась в 4 раза и на данный момент он преодолевает за год примерно 65 км. В то же время магнитное поле теряет около 20 нанотеслов ежегодно, то есть слабеет на 5% за 100 лет.
Evo-rus.comвчера в 09:13

Первый в 2021 году запуск спутников OneWeb с Восточного состоится 25 марта

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (французская компания, которая выступает оператором запусков) предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах.
ТАСС17:05