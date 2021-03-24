ФАС не ожидает существенного роста цен на бензин на АЗС
ФАС России не ожидает существенного роста цен на бензин на АЗС. Об этом заявил заместитель руководителя антимонопольного ведомства Виталий Королев. Он прокомментировал заявление "Национального топливного союза", считающего, цены до конца текущего года могут вырасти на 14%.В источнике
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ФАС не видит предпосылок для сильного роста цены на топливо на АЗС
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для сильного роста цены на топливо на АЗС. Об этом ТАСС сказал замглавы ФАС Виталий Королев, комментируя заявления главы "Независимого топливного союза" Павла Баженова.
ТАССвчера в 03:57