На месте первого испытания атомной бомбы нашли новый квазикристалл

Оказалось, что квазикристаллы присутствуют в красном тринитите — минерале, который образовался в результате сплавления кварца, полевого шпата и других примесей на полигоне Аломогодро в Нью-Мексико во время первого в истории испытания атомной бомбы «Тринити» 17 июля 1945 года.