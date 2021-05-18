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ФАС не получала ходатайство о согласовании покупки «Магнитом» «Дикси»

Второй по обороту российский ритейлер «Магнит» договорился о покупке сети «Дикси».
Коммерсантъ
Текущая стоимость сделки предварительно оценивается в 92,4 млрд рублей.
Кубань 24
Сделку предстоит согласовать в Федеральной антимонопольной службе.
РБК
Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 года.
Интерфакс

Подробнее о событии

«Магнит» притягивает «Дикси»

Коммерсантъ05:35

ФАС не получала ходатайство о согласовании покупки «Магнитом» «Дикси»

Интерфакс06:53

ФАС не получала ходатайство «Магнита» о покупке сети «Дикси»

ТАСС07:08

ФАС пока не получала ходатайства «Магнита» о покупке «Дикси»

РИА Новости07:30

«Магнит» договорился о покупке сети «Дикси»

Forbes03:13

«Магнит» приобретет бизнес «Дикси» с 2 651 магазинами

Finam.Ru03:03

«Магнит» договорился о покупке «Дикси»

РБК03:01
Интересное

Земан извинился перед Вучичем за бомбардировки Югославии в 1999 году

"Президент республики Милош Земан в присутствии сербского президента Александра Вучича лично публично извинился за бомбардировки тогдашней Югославии в 1999 году", — сообщил журналистам Овчачек, добавив, что Земан также попросил прощения у сербского народа.
РИА Новости07:47

Посольство РФ в Северной Македонии подтвердило высылку российского дипломата

Власти Северной Македонии уведомили Россию о высылке российского дипломата из страны, Москва рассматривает возможность ответных мер, заявили "Интерфаксу" во вторник в посольстве РФ в Скопье.
Интерфакс08:22

Госдума утвердила запрет участия в выборах причастным к экстремизму лицам

Госдума России в первом чтении приняла законопроект о запрете участвовать в выборах в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений, передает «РИА Новости».
РБК06:44

На месте первого испытания атомной бомбы нашли новый квазикристалл

Оказалось, что квазикристаллы присутствуют в красном тринитите — минерале, который образовался в результате сплавления кварца, полевого шпата и других примесей на полигоне Аломогодро в Нью-Мексико во время первого в истории испытания атомной бомбы «Тринити» 17 июля 1945 года.
N+1вчера в 15:00