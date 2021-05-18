"Президент республики Милош Земан в присутствии сербского президента Александра Вучича лично публично извинился за бомбардировки тогдашней Югославии в 1999 году", — сообщил журналистам Овчачек, добавив, что Земан также попросил прощения у сербского народа.
Госдума России в первом чтении приняла законопроект о запрете участвовать в выборах в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений, передает «РИА Новости».
Оказалось, что квазикристаллы присутствуют в красном тринитите — минерале, который образовался в результате сплавления кварца, полевого шпата и других примесей на полигоне Аломогодро в Нью-Мексико во время первого в истории испытания атомной бомбы «Тринити» 17 июля 1945 года.