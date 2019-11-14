Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФАС не получала жалоб на рост розничных цен на гречку в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не получала жалоб на рост розничных цен на гречку в России, сообщил журналистам замруководителя ФАС Андрей Цыганов.
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Жалоб на рост розничных цен на гречку в ФАС не поступало

Финмаркет08:30

В ФАС объяснили, с чем связан рост цен на гречку в России

Росбалтвчера в 09:40

ФАС не получала жалоб на рост розничных цен на гречку в России

РИА Новости08:02

Россиян успокоили насчет цен на гречку

Lenta.ru10:18

ФАС не получала жалоб на розничные цены на гречку

ТАСС08:07

В ФАС не поступали жалобы на розничные цены на гречку

News.ru08:31

Саратовцев ожидает очередное повышение цен

Московский Комсомолец07:11
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В Париже назвали дату нового саммита в «нормандском формате»

Саммит "нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже, сообщает Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции.
Интерфакс 10:29
Политика

Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
РБК 10:23
Политика

СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Газета.Ru 10:01
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«Платон» за четыре года пополнил российский бюджет на 90 млрд рублей

Система "Платон" за 4 года собрала в бюджет 90 миллиардов рублей, говорится в сообщении Минтранса РФ.
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Дмитрий Шепелев рассказал, что их с возлюбленной познакомили дети

Шепелев ценит моменты, проведенные с ребенком, но круглосуточная забота о детях иногда полностью убивает романтику в отношениях, поэтому они с возлюбленной часто «сбегают» из дому, чтобы побыть вдвоем.
Территория новостей вчера в 12:12
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Нарколог рассказал, чем грозят организму 45 минут курения кальяна

Кутушев пояснил, что за 45 минут в кальянной человек потребляет больше угарного газа и никотина, чем при выкуривании пачки сигарет, а вероятность возникновения зависимости ничуть не меньше.
РИА Новости 09:20
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Путин рассказал, как отнесся бы к визиту Трампа на парад Победы

Невские Новости вчера в 15:45
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Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»

«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Коммерсантъ 05:16
Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали

Петербургский дневник вчера в 11:00
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Общество

«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой

Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Lenta.ru 07:35
Происшествия

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
RT на русском 09:36
Игры

Obsidian анонсировала игру на выживание Grounded

Vevby.ru вчера в 16:46
Общество

Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США

РИА Новости 07:13
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13 ноября в 13:29
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Ведомости 08:32
Происшествия

В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
РБК 08:39
Здоровье

Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru вчера в 14:29
Политика

Проект Радио «Свобода» «Север. Реалии» включен в реестр иноагентов

Ранее Минюст признал иноагентами 9 иностранных СМИ.
Российская газета 09:49
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
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Бразилия — Аргентина: прогноз Ильи Казакова на товарищескую встречу

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на товарищеский матч Бразилия — Аргентина.
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Пермский школьник собирался убить 50 человек

Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
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Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса вчера в 15:58
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Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

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Общество

Жителей карельского города испугал желтый снег и мертвые птицы

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что специалисты проведут проверку и выяснят, почему снег окрашен в желтый цвет и с чем связана гибель птиц.
Российская газета 03:12
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Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына

Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
РИА Новости 04:49
Политика

Россия обменяла двух своих разведчиков на шпионов Литвы и Норвегии

В Вильнюсе заявили, что обмен осужденными за шпионаж между Литвой и Россией прошел успешно. Где именно он состоялся, не уточняется.
BFM.ru 10:20
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СК начал проверку по ДТП с участием школьного автобуса под Владимиром

РИА Новости 08:47
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В Ираке нашли следы катастрофы, уничтожившей Ассирийскую империю

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