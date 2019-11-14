Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не получала жалоб на рост розничных цен на гречку в России, сообщил журналистам замруководителя ФАС Андрей Цыганов.

ФАС не получала жалоб на рост розничных цен на гречку в России

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