Экономика
РИА НовостиФАС не получала жалоб на рост розничных цен на гречку в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не получала жалоб на рост розничных цен на гречку в России, сообщил журналистам замруководителя ФАС Андрей Цыганов.
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Политика
В Париже назвали дату нового саммита в «нормандском формате»
Саммит "нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже, сообщает Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции.
Политика
Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
Политика
СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом
Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Транспорт
«Платон» за четыре года пополнил российский бюджет на 90 млрд рублей
Система "Платон" за 4 года собрала в бюджет 90 миллиардов рублей, говорится в сообщении Минтранса РФ.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал, что их с возлюбленной познакомили дети
Шепелев ценит моменты, проведенные с ребенком, но круглосуточная забота о детях иногда полностью убивает романтику в отношениях, поэтому они с возлюбленной часто «сбегают» из дому, чтобы побыть вдвоем.
Здоровье
Нарколог рассказал, чем грозят организму 45 минут курения кальяна
Кутушев пояснил, что за 45 минут в кальянной человек потребляет больше угарного газа и никотина, чем при выкуривании пачки сигарет, а вероятность возникновения зависимости ничуть не меньше.
Политика
Путин рассказал, как отнесся бы к визиту Трампа на парад Победы
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Шоу-бизнес
Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Происшествия
При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных
Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
Игры
Obsidian анонсировала игру на выживание Grounded
Общество
Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Происшествия
В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Политика
Проект Радио «Свобода» «Север. Реалии» включен в реестр иноагентов
Ранее Минюст признал иноагентами 9 иностранных СМИ.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Футбол
Бразилия — Аргентина: прогноз Ильи Казакова на товарищескую встречу
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на товарищеский матч Бразилия — Аргентина.
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Общество
Жителей карельского города испугал желтый снег и мертвые птицы
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что специалисты проведут проверку и выяснят, почему снег окрашен в желтый цвет и с чем связана гибель птиц.
Общество
Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына
Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
Политика
Россия обменяла двух своих разведчиков на шпионов Литвы и Норвегии
В Вильнюсе заявили, что обмен осужденными за шпионаж между Литвой и Россией прошел успешно. Где именно он состоялся, не уточняется.