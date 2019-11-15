Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФАС не получала жалоб на рост розничных цен на гречку в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не получала жалоб на рост розничных цен на гречку в России, сообщил журналистам замруководителя ФАС Андрей Цыганов.
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ФАС не получала жалоб на рост розничных цен на гречку в России

РИА Новости08:02

ФАС не получала жалоб на розничные цены на гречку

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Стало известно, сколько жалоб поступило в ФАС на рост цен на гречку

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Жалоб на рост розничных цен на гречку в ФАС не поступало

Финмаркет08:30
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