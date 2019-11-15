Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не получала жалоб на рост розничных цен на гречку в России, сообщил журналистам замруководителя ФАС Андрей Цыганов.

ФАС не получала жалоб на рост розничных цен на гречку в России

Шоу-бизнес Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.

Теннис Медведев проиграл Звереву на дебютном итоговом турнире ATP Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Александру Звереву из Германии в заключительном матче на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Энергетика Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Спорт Биатлонист Поршнев выиграл второй спринт на отборочных соревнованиях Никита Поршнев одержал победу во второй спринтерской гонке на отборочных соревнованиях сборной России по биатлону в Тюмени.

Происшествия Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.

Игры На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4 Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.

Спорт Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест» Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест».

Футбол Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.

Культура Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья» «Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.