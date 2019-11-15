Экономика
РИА НовостиФАС не получала жалоб на рост розничных цен на гречку в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не получала жалоб на рост розничных цен на гречку в России, сообщил журналистам замруководителя ФАС Андрей Цыганов.
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Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном
Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Авто
Роспатент показал новые детали экстерьера «Русского Прадо» от УАЗ
Общество
Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о странностях на борту
Теннис
Медведев проиграл Звереву на дебютном итоговом турнире ATP
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Александру Звереву из Германии в заключительном матче на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Происшествия
Генконсульство РФ в США назвало имя пострадавшего россиянина
Российское генконсульство в США обнародовало данные о том, кто был ранен американским пограничником на границе с Мексикой.
Футбол
Кейн вышел на шестое место в списке бомбардиров сборной Англии
Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, оформивший хет-трик в матче с командой Черногории (7:0), вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров национальной сборной Англии.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Хоккей
«Тампа» обыграла «Рейнджерс» в матче НХЛ, Кучеров стал первой звездой
"Тампа Бэй Лайтнинг" на своем льду одержала победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей
Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Армия и оружие
Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва
Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Спорт
Биатлонист Поршнев выиграл второй спринт на отборочных соревнованиях
Никита Поршнев одержал победу во второй спринтерской гонке на отборочных соревнованиях сборной России по биатлону в Тюмени.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Армия и оружие
Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ
Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.
Игры
На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4
Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.
Спорт
Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии
Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.
Киберспорт
Grinding Gear Games представила Path of Exile 2
Экономика
Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России
Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
Фигурное катание
Медведева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по итогам короткой программы.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»
Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест».
Здоровье
Прятки с гипертонией. Как связаны атеросклероз и повышенное давление
По статистике, в России артериальной гипертонией страдает каждый пятый, а после 50 лет – каждый второй человек.
Футбол
Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии
Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.
Спорт
Fortnite стала киберспортивной игрой года по версии Golden Joystick Awards 2019
В 2018-м Fortnite победила в номинации «Игра года», а также стала лучшей соревновательной игрой по версии Golden Joystick Awards.
Культура
Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»
«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
Космос
С Новым галактическим годом! Земля сделала оборот вокруг центра Млечного пути
На полный оборот вокруг центра Млечного пути нашей системе требуется 250 миллионов лет.
Космос
NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода
Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.