Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФАС не получала жалоб на рост розничных цен на гречку в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не получала жалоб на рост розничных цен на гречку в России, сообщил журналистам замруководителя ФАС Андрей Цыганов.
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ФАС не получала жалоб на рост розничных цен на гречку в России

РИА Новости08:02

Росстат продолжает фиксировать опережающий рост цен на гречку

DP.RU13 ноября в 08:34

Стало известно, сколько жалоб поступило в ФАС на рост цен на гречку

Росбалт09:06

Росстат зафиксировал опережающий рост цен на гречку

Вечерняя Москва13 ноября в 09:12

ФАС не получала жалоб на розничные цены на гречку

ТАСС08:07

Цены на гречку взлетели за неделю

ТВ Центр13 ноября в 08:59

В ФАС не поступали жалобы на розничные цены на гречку

News.ru08:31
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Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
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