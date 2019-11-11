Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит оснований для роста цен на услуги сотовой связи, заявил "Российской газете" замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин. Год назад ФАС заявляла, что отмена роуминга не является основанием для роста цен.

с чего всё началось

В случае, если операторы поднимут цены на услуги сотовой связи, ФАС проведет расследование, добавил замруководителя антимонопольной службы. Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследование Telecom Daily сообщила, что россияне уже заметили рост расходов на мобильную связь.

ФАС не увидела оснований для роста цен на сотовую связь

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