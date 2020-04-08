Запасы на рынках сахара и гречки покрывают спрос россиян на эти продукты, объективных предпосылок для роста цен сейчас нет, заявили РИА Новости в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

ФАС не видит предпосылок для роста цен на сахар и гречку

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