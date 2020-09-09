ФАС не видит причин для значительного роста цен на подсолнечное масло
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло в России нет. Служба проанализировала ситуацию на рынке подсолнечного масла после сообщений о возможном росте цен из-за сокращения объемов производства подсолнечника.В источнике
С чего всё началось
«Результат исследования показал, что прямая корреляция между объемами производства подсолнечника и ценами на подсолнечное масло как в оптовом, так и в розничном звене отсутствует»,— сообщила
начальник Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Лариса Вовкивская.
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