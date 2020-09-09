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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ФАС не видит причин для значительного роста цен на подсолнечное масло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло в России нет. Служба проанализировала ситуацию на рынке подсолнечного масла после сообщений о возможном росте цен из-за сокращения объемов производства подсолнечника.В источнике
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РИА Новости

ФАС прокомментировала сообщения о росте цен на подсолнечное масло

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит причин для существенного роста потребительских цен на подсолнечное масло в России, прямая корреляция между урожаем подсолнечника и ценами на масло отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости02:55
Подробнее о событии
Коммерсантъ

ФАС не видит причин для значительного роста цен на подсолнечное масло

Коммерсантъ04:47
Известия

ФАС заявила об отсутствии причин для сильного подорожания подсолнечного масла

Известия02:56
REGNUM

ФАС оценила возможность роста цен на подсолнечное масло в России

REGNUM04:09
RT на русском

В ФАС оценили возможность роста цен на подсолнечное масло

RT на русском03:28
Российская газета

ФАС: Причин для роста цен на подсолнечное масло нет

Российская газета03:26
News.ru

В ФАС оценили риски роста цен на подсолнечное масло

News.ru03:19
Аргументы и Факты

В ФАС не видят причин для существенного роста цен на подсолнечное масло

Аргументы и Факты04:13

«Астон Вилла» осуществила рекордный трансфер в истории клуба

Второй бомбардир Чемпионшипа по итогам минувшего сезона Олли Уоткинс перешел из "Брентфорда" в "Астон Виллу", сообщается на официальном сайте клуба английской футбольной премьер-лиги из Бирмингема.
РИА Новости06:54

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русском06:49
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В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03
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Песков оценил влияние волатильности курса рубля на экономику РФ

Москва, 9 сентября 2020, 13:58 — REGNUM Волатильность, которая в настоящее время существует в различных секторах мировой экономики, в целом не оказывает влияние на макроэкономические показатели российской экономики.
REGNUM06:58
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Александр Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян

29 июля на территории Беларуси задержали группу граждан РФ, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков Глава Комитета госбезопасности Беларуси был уволен с должности из-за ситуации с задержанием 33 россиян, заявил глава республики Александр Лукашенко.
Союзное Вече04:57
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Губернатор Томской области предложил Кержакову возглавить «Томь»

Губернатор Томской области, президент футбольного клуба "Томь" Сергей Жвачкин предложил пост главного тренера команды экс-форварду сборной России Александру Кержакову, сообщается на портале администрации Томской области.
РИА Новости06:17