Экономика
РИА НовостиФАС не выявила запредельных цен на маски
Говоря о перчатках, Цариковский отметил, что цены на них могут быть связаны с закупочными ценами за рубежом. Например, одна пара в Китае сейчас стоит около 20-25 центов.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 21:49, Ашберн
Политика
Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Экономика
В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года.
РБК 17:00
Общество
Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса
Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
Здоровье
Врач назвал группу людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Российская газета 20:01
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Политика
В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект об отмене контрсанкций для импорта той "жизненно необходимой" продукции, аналоги которой не производят в России или которая является дефицитом.
Газета.Ru 17:10
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит 11:17
Политика
Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути
Владимир Путин поручил Министерству транспорта, "Росатому" и другим профильным ведомствам проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок камчатской и дальневосточной рыбы в европейскую часть России.
РИА Новости 10:06
Общество
Количество заболевших в Приморье почти достигло 1500 человек
Всего с начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморье достигло 1495 человек.
Владивосток-Новости 20:16
Общество
Пик эпидемии коронавируса в России пройден, заявил вирусолог
Пик эпидемии COVID-19 в России, вероятно, уже пройден, заявил в беседе с НСН доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
РИА Новости 20:13
Хоккей
ЧМ по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, а не в России
Чемпионат мира по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, передает Iltalehti. Напомним, право на проведение турнира было отдано России.
Газета.Ru 11:58
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Общество
В Кемерове выявили более 1000 нарушителей масочного режима
В среду, 20 мая, на сайте администрации города сообщили о том, что уже выявили более 1000 нарушителей.
Сибдепо 07:52
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на госканале
Как вы знаете, 2 мая наш предыдущий выпуск программы «БесогонТВ» был снят с эфира телеканала «Россия 24».
Завтра.ру вчера в 18:13
Общество
Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае
Где Виктор Томенко проинформировал о эпидемиологической обстановке в регионе, а также заявил, что пока не будет ослаблен или отменен режим ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Ugpressa.ru 16:01
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета 11:38
Армия и оружие
На Тихоокеанском флоте рассказали о пополнении боевого состава
Тихоокеанский флот ВМФ России встречает свой 289-й день рождения, моряки предвкушают пополнение боевого состава тремя кораблями с ракетными комплексами "Калибр", в недалеком будущем на вооружение кораблей ТОФ поступят и новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
РИА Новости 21:23
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса в мире
Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 20:01
Игры
«Делает монстром не облик»: польскому ролевому боевику The Witcher 3: Wild Hunt исполнилось пять лет
3DNews вчера в 07:40
Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei перейдут на процессоры MediaTek
Как заявил глава бренда Honor Жао Минг, в смартфонах Honor и Huawei массово начнут использовать MediaTek.
Astera 15:21
Армия и оружие
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ДАИШ в Сирии
Американские военные в Сирии активно взаимодействуют с боевиками.
Российская газета 18 мая в 23:40
Экономика
Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии
Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:55
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Происшествия
На бывшего мэра Нюрбы заведено уголовное дело
По версии следствия, между администрацией МО «Город Нюрба» и коммерческой организацией в октябре и ноябре 2013 года заключены два муниципальных контракта на строительство внешнего электроснабжения участков под жилые дома микрорайона «Березовка» г. Нюрба на сумму более 15 миллионов 670 тысяч рублей, где в том числе были выделены земельные участки многодетным семьям.
SakhaPress.ru 21:45
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Музыка
Новый клип Little Big вошел в пятерку самых популярных в мире
Музыкальный клип российской рейв-группы Little Big об ограблении казино (Hypnodancer) занял четвертую строчку в рейтинге самых просматриваемых видео на YouTube.
Известия вчера в 20:34
Энергетика
Польская PGNiG хочет наладить отношения с «Газпромом»
Польская энергетическая компания PGNiG хочет наладить отношения с "Газпромом". Об этом рассказал её руководитель Ежи Квечиньский.
Piter.tv 09:38