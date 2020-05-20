Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФАС не выявила запредельных цен на маски

Говоря о перчатках, Цариковский отметил, что цены на них могут быть связаны с закупочными ценами за рубежом. Например, одна пара в Китае сейчас стоит около 20-25 центов.
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Политика

Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
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Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
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Экономика

В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года.
РБК 17:00
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Общество

Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса

Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
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Здоровье

Врач назвал группу людей с повышенным риском смерти от коронавируса

Российская газета 20:01
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
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Общество

The Insider нашел у Володина квартиру за 400 млн

Инфо24 15:30
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Политика

В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров

Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект об отмене контрсанкций для импорта той "жизненно необходимой" продукции, аналоги которой не производят в России или которая является дефицитом.
Газета.Ru 17:10
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Шоу-бизнес

Самойлова требует половину доходов Джигана после развода

Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит 11:17
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Политика

Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути

Владимир Путин поручил Министерству транспорта, "Росатому" и другим профильным ведомствам проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок камчатской и дальневосточной рыбы в европейскую часть России.
РИА Новости 10:06
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Общество

Количество заболевших в Приморье почти достигло 1500 человек

Всего с начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморье достигло 1495 человек.
Владивосток-Новости 20:16
Общество

Пик эпидемии коронавируса в России пройден, заявил вирусолог

Пик эпидемии COVID-19 в России, вероятно, уже пройден, заявил в беседе с НСН доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
РИА Новости 20:13
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Хоккей

ЧМ по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, а не в России

Чемпионат мира по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, передает Iltalehti. Напомним, право на проведение турнира было отдано России.
Газета.Ru 11:58
Игры

Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
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Общество

В Кемерове выявили более 1000 нарушителей масочного режима

В среду, 20 мая, на сайте администрации города сообщили о том, что уже выявили более 1000 нарушителей.
Сибдепо 07:52
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Культура

Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на госканале

Как вы знаете, 2 мая наш предыдущий выпуск программы «БесогонТВ» был снят с эфира телеканала «Россия 24».
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Общество

Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае

Где Виктор Томенко проинформировал о эпидемиологической обстановке в регионе, а также заявил, что пока не будет ослаблен или отменен режим ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса.
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Авторов фильма «Блокадный дневник» ждёт суд с дочерью Даниила Гранина

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Армия и оружие

На Тихоокеанском флоте рассказали о пополнении боевого состава

Тихоокеанский флот ВМФ России встречает свой 289-й день рождения, моряки предвкушают пополнение боевого состава тремя кораблями с ракетными комплексами "Калибр", в недалеком будущем на вооружение кораблей ТОФ поступят и новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
РИА Новости 21:23
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Общество

В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса в мире

Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 20:01
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Игры

«Делает монстром не облик»: польскому ролевому боевику The Witcher 3: Wild Hunt исполнилось пять лет

3DNews вчера в 07:40
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Гаджеты

Смартфоны Honor и Huawei перейдут на процессоры MediaTek

Как заявил глава бренда Honor Жао Минг, в смартфонах Honor и Huawei массово начнут использовать MediaTek.
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Армия и оружие

Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ДАИШ в Сирии

Американские военные в Сирии активно взаимодействуют с боевиками.
Российская газета 18 мая в 23:40
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Экономика

Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии

Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:55
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Происшествия

На бывшего мэра Нюрбы заведено уголовное дело

По версии следствия, между администрацией МО «Город Нюрба» и коммерческой организацией в октябре и ноябре 2013 года заключены два муниципальных контракта на строительство внешнего электроснабжения участков под жилые дома микрорайона «Березовка» г. Нюрба на сумму более 15 миллионов 670 тысяч рублей, где в том числе были выделены земельные участки многодетным семьям.
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Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
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Музыка

Новый клип Little Big вошел в пятерку самых популярных в мире

Музыкальный клип российской рейв-группы Little Big об ограблении казино (Hypnodancer) занял четвертую строчку в рейтинге самых просматриваемых видео на YouTube.
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Энергетика

Польская PGNiG хочет наладить отношения с «Газпромом»

Польская энергетическая компания PGNiG хочет наладить отношения с "Газпромом". Об этом рассказал её руководитель Ежи Квечиньский.
Piter.tv 09:38
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