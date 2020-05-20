Экономика

ИзвестияИзвестияФАС заявила об отсутствии роста цен на хлеб в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не зафиксировала роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России за период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 20 мая, рассказал заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.
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За мир во всем имбире

Российская газета11:45

В ФАС отметили стабилизацию цен на гречку

РИА Новости07:48

ФАС: цены на маски в России стабилизировались

Коммерсантъ08:32

В ФАС прокомментировали цены на хлеб

RT на русском08:01

В ФАС допустили возвращение цен на гречку к уровню до пандемии

Известия07:50

В ФАС заявили, что цены на медицинские маски в России стабилизировались

ТАСС07:15

В ФАС заявили о стабилизации цен на медицинские маски и гречку

РБК09:05
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Общество

Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
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Политика

Трамп обсудил с Макроном проведение саммита G7

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили проведение в ближайшее время саммита «большой семерки» (G7).
Известия 13:44
Происшествия

Стрельба произошла на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
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Политика

Bloomberg исправило статью после критики посольства России

Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
РИА Новости 00:16
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Общество

ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19

За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:27
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Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
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Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая

Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
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Происшествия

В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей

17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета 06:23
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Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
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Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
1,3K
Общество

У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
1,5K
Общество

Варвара Караулова выходит замуж за своего адвоката

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористам в Сирии, выходит замуж за своего адвоката.
Инфо24 12:44
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Происшествия

Экипаж ГИБДД сбил молодую россиянку на пешеходном переходе

Lenta.ru 12:22
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Футбол

Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА

Газета.Ru 06:52
Авто

Harley-Davidson возобновит работу и сократит выпуск мотоциклов

Крупнейший производитель мотоциклов в США Harley-Davidson на этой неделе частично возобновит работу заводов и ограничит ассортимент мотоциклов, поставляемых дилерам.
Интерфакс 10:13
Происшествия

Суд отказал следствию в аресте таксиста после ДТП на Суворовском

Санкт-Петербургские ведомости 10:57
52
Общество

Пользователям «Социального мониторинга» выписали штрафов более чем на 200 млн рублей

В системе «Социальный мониторинг», которая контролирует передвижения больных коронавирусом и ОРВИ, зарегистрировано более 60 000 пользователей, сообщил «Ведомостям» руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
Ведомости 10:35
3
Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
1,7K
Происшествия

В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер

Российская газета 11:38
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Гаджеты

Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США

Наибольшую удовлетворенность от покупки жители США испытали от смартфона Samsung Galaxy Note 9. 85% участников опроса сообщили об этом.
RuNews24.ru 02:18
3
Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
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Технологии

Россиян предупредили о мошенничестве через объявления о работе

От кандидатов не требуется опыт работы, однако их просят установить как бы "для контроля" программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону с целью получить средства через банковские приложения.
Газета.Ru 06:31
12
Общество

На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня

Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
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Наука

Птицы разных видов могут понимать друг друга

Популярная механика 03:58
11
Общество

Венесуэла пытается через суд вернуть золото от Банка Англии

Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд против Банка Англии с целью добиться возвращения хранящихся в нем слитков золота на €930 млн.
Газета.Ru 06:55
76
Политика

Путин поручил направить Дагестану средства для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать Дагестану дополнительную финансовую помощь.
Lenta.ru 12:24
39
Политика

Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 11:13
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Музыка

Little Big названы фаворитами Евровидения-2020

Smolnarod.ru 07:14
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Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
694
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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