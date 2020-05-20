Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не зафиксировала роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России за период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 20 мая, рассказал заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

ФАС заявила об отсутствии роста цен на хлеб в России

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