Замруководителя ФАС назвал ситуацию с ценами в данной сфере достаточно хорошей и уточнил, что были лишь единичные обращения по этому поводу, но «никакого объективного существенного роста в магазинах ни на хлеб, ни на хлебобулочные изделия не произошло».

ФАС не заметила существенного повышения цен на хлеб

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