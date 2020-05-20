Экономика
Национальное Аграрное АгентствоФАС не заметила существенного повышения цен на хлеб
Замруководителя ФАС назвал ситуацию с ценами в данной сфере достаточно хорошей и уточнил, что были лишь единичные обращения по этому поводу, но «никакого объективного существенного роста в магазинах ни на хлеб, ни на хлебобулочные изделия не произошло».
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Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru вчера в 06:29
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 19 мая в 12:52
Транспорт
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора о рассадке пассажиров в салоне, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:18
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации хотят дать легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть порядок установления такого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере.
РИА Новости 01:47
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.
Lenta.ru вчера в 17:51
Происшествия
Медвежата и медведица выбежали из леса на дорогу под Петербургом
Медведица и медвежата выбежали из леса на дорогу в Кингисеппском районе Ленинградской области.
Lenta.ru 01:35
Общество
Cтали известны сферы, в которых вырастет число вакансий «на удаленке»
Из-за ситуации с пандемией коронавируса в скором времени ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы.
Газета.Ru 01:33
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 19 мая в 06:01
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Происшествия
Устроивший страшное ДТП под Брянском 18-летний парень впал в кому
Очевидцы сообщают, что аварию устроил 18-летний водитель «девятки», в которой ехала компания молодежи.
Городской32 (Брянск) 01:03
Общество
Российским городам предрекли массовый исход жителей
Массовый исход жителей из городов менее развитых регионов предрекают аналитики рейтингового агентства Moody's.
Lenta.ru вчера в 07:56
Общество
Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах
1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
Известия вчера в 22:38
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, пришедшей на работу в прозрачном защитном костюме.
RT на русском 19 мая в 19:34
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Экономика
Россияне запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала года
Жители России запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала этого года.
Lenta.ru вчера в 19:27
Религия
Сегодня Церковь вспоминает любимого ученика Христа
В церковном календаре – день памяти апостола Иоанна Богослова, который был любимым учеником Христа.
Саратов 24 01:33
Общество
Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
Газета.Ru 01:17
Политика
Прокуратура Украины возбудила дело против Порошенко о госизмене
По данным издания «Украинская правда», в офисе генерального прокурора Украины в отношении Порошенко было заведено очередное уголовное дело по статье «Государственная измена».
REGNUM вчера в 02:04
Происшествия
Суперкар Mercedes устроил ДТП с тремя машинами на северо-западе Москвы
Известия вчера в 18:24
Общество
Повышенное пособие по безработице получают более 40 тыс. москвичей
Более 40,5 тыс. москвичей получают повышенное пособие по безработице, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 00:18
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 16:22
Общество
В Греции назвали сроки открытия туристического сезона
Кириакосом Мицотакисом, работающим премьер-министром Греции, были названы сроки открытия туристического сезона в стране, рассказывает BBC News.
Ореанда-Новости вчера в 16:40
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения теплой погоды в Москву
Возвращение тепла ожидается не раньше вторника, 26 мая, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
RT на русском вчера в 22:51
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру 19 мая в 13:40
Кино
Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню
Sony запустит новый фильм Marvel про новую героиню, о чем сообщает Variety.
Газета DAILY вчера в 17:47
Политика
США заблокировали проект заявления России по Венесуэле
Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы.
Газета.Ru вчера в 20:15