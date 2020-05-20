Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФАС не выявила запредельных цен на маски

Говоря о перчатках, Цариковский отметил, что цены на них могут быть связаны с закупочными ценами за рубежом. Например, одна пара в Китае сейчас стоит около 20-25 центов.
Читать в источнике
Комментировать70

Подробнее о событии

В ФАС допустили возвращение цен на гречку к уровню до пандемии

Известия07:50

В ФАС заявили о стабилизации цен на медицинские маски и гречку

РБК09:05

ФАС: цены на маски в России стабилизировались

Коммерсантъ08:32

В ФАС прокомментировали цены на хлеб

RT на русском08:01

За мир во всем имбире

Российская газета11:45

В ФАС заявили, что цены на медицинские маски в России стабилизировались

ТАСС07:15

В ФАС отметили стабилизацию цен на гречку

РИА Новости07:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 15:33, Ашберн
Общество

Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая пришла на работу в купальнике, надетом под прозрачный защитный костюм.
РИА Новости 08:39
12
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев

"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС 13:48
47
Экономика

Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова

В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru 14:43
Игры

Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam

Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv 14:40
3
Здоровье

Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса

Доктор медицинских наук, известная телеведущая Елена Малышева рассказала о роли витамина D в профилактике коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 09:18
12
Общество

«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости 13:24
614
Политика

Порошенко заявил о подделке записи его разговора с Байденом

Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявили, что записи его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри являются подделкой.
Известия 12:51
39
Политика

США отправили в Россию аппараты ИВЛ

РИА Новости 14:16
27
Происшествия

Стрельба произошла на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
50
Наука

Расстояние в два метра между людьми в парке признано небезопасным

Расстояние в несколько метров метра между людьми в парке признано небезопасным.
Evo-rus.com 11:18
88
Политика

МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube

Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
РИА Новости 13:06
32
Авто

Российские сотрудники Nissan выстраиваются за увольнением в очередь

Первыми о сокращении сотрудников заговорили руководители завода Nissan, расположенного в Санкт-Петербурге.
Тарантас Ньюс вчера в 02:08
82
Энергетика

Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru вчера в 02:27
1,6K
Кино

Дочь Гранина подаст в суд на авторов фильма «Блокадный дневник»

По словам дочери писателя Марины Граниной, авторы картины нарушили авторские права и показали в трейлере к фильму сцены, которые не имеют отношения ни к книгам Даниила Гранина, ни к дневникам Ольги Берггольц.
МР7.ру 09:30
8
Политика

Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности провести личные консультации с российским коллегой Владимиром Путиным для прекращения войны в Донбассе.
Росбалт 07:42
19
Общество

Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии

REGNUM 10:03
138
Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
4
Происшествия

В Саратове семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

В результате пострадали семь человек - шесть женщин и один мужчина.
Российская газета 12:23
15
Хоккей

ЧМ по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, а не в России

Чемпионат мира по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, передает Iltalehti. Напомним, право на проведение турнира было отдано России.
Газета.Ru 11:58
Общество

Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса

Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
236
Экономика

Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
521
Энергетика

Россия начала скупать дешевый белорусский бензин

Россия начала активно скупать белорусский бензин на фоне падения цен на нефть.
Деловое.ТВ вчера в 10:40
85
Футбол

Адурис завершил карьеру. Он лучший бомбардир «Атлетика» в XXI веке

Sports.ru 11:25
Общество

Медик, переболевший коронавирусом, показал свое истощенное тело

Мужчина смог выздороветь после длительного лечения. Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщает издание Buzzfeed News.
Gazeta.SPb 10:47
17
Общество

Сбербанк совместно с Visa запустили магазин без касс и продавцов

Сбербанк вместе с международной платежной системой Visa и сетью "Азбука Вкуса" открыли магазин без касс и продавцов, оснащенный системой компьютерного зрения, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
ТАСС 05:42
522
Политика

Украина требует от России денег за инцидент в Керченском проливе

Корабли ВМС Украины пытались незаконно пересечь границу России в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.
Утро.ru 18 мая в 05:15
4
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
982
Общество

На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня

Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
1
Общество

Пользователям «Социального мониторинга» выписали штрафов более чем на 200 млн рублей

В системе «Социальный мониторинг», которая контролирует передвижения больных коронавирусом и ОРВИ, зарегистрировано более 60 000 пользователей, сообщил «Ведомостям» руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
Ведомости 10:35
10
Общество

ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире

Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
215
Как работают Яндекс.Новости?
Главное