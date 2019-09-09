Экономика
ТАССФАС не заинтересована в передаче ведомству части полномочий ЦБ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не заинтересована в том, чтобы ведомству была передана часть полномочий ЦБ РФ. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
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ФАС не поддержала предложение передачи ведомству части полномочий Центробанка РФ
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