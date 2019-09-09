Экономика
ТАССФАС не заинтересована в передаче ведомству части полномочий ЦБ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не заинтересована в том, чтобы ведомству была передана часть полномочий ЦБ РФ. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
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Артемьев прокомментировал идею Дерипаски по передаче ФАС части полномочий ЦБ
Rambler News Service09:01
ФАС не поддержала предложение передачи ведомству части полномочий Центробанка РФ
Агентство Москва07:59
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Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
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Интерфакс 04:52
Общество
Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре
Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.
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Надаль назвал игру Медведева невероятной
ТВ Центр 04:57
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Политика
Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга
Ведомости вчера в 22:25
Политика
США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ
США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
Кино
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Британский телеканал ITV намерен снять сериал про бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.
News.ru 10:46
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Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Происшествия
В оренбургском Новотроицке в доме взорвались пары самогона
Два человека с ожогами госпитализированы в оренбургском Новотроицке в результате взрыва паров самогона в жилом доме и обрушения стены и потолка, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.
РИА Новости 10:36
Политика
Памфилова призвала Миненко не спешить с итогами выборов в Петербурге
В понедельник, 9 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о недопустимости подведения итогов по губернаторским и муниципальным выборам в Петербурге до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы.
Форпост Северо-Запад 07:38
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика
Украинцу Сущенко запрещен въезд в Россию в течение 20 лет
Россия запретила въезд в страну в течение 20 лет осужденному за шпионаж Роману Сущенко, который 7 сентября вернулся на Украину в рамках состоявшегося обмена удерживаемыми лицами между двумя странами.
ТАСС 08:13
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
Происшествия
Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии
В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
Российская газета 05:36
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на слухи о беременности
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о второй беременности. Ее слова приводит телеграм-канал Tatler.
Москва 24 08:22
Происшествия
Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) за два дня, 7 и 8 сентября, задержала 17 человек.
Телеканал 360° вчера в 06:48
Экономика
В ГД предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили установить единую минимальную цену на табачные изделия. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 07:28
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России на своём сайте открыло мультимедийный раздел, в котором представлены рассекреченные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:20
Общество
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом
Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Общество
Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке
Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:58
Культура
Рэпер Серега захотел украинское гражданство
Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, захотел стать гражданином Украины.
Lenta.ru 09:14
Политика
Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом в Пермском крае
Одним из победивших кандидатов стал Армен Бежанян, исполнивший роль Арменки в сериале "Реальные пацаны", сообщает РИА Новости.
Российская газета 10:35
Происшествия
В Чувашии двое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
В Чувашии в Яльчикском районе внедорожник столкнулся со школьным автобусом, в результате пострадали водитель и двое детей.
РБК 11:07
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.
ТАСС 06:44
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Оппозиционеры займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме седьмого созыва, таковы результаты обработки 100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий.
Lenta.ru 03:50
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Политика
Глава МИД РФ встретился с Вышинским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.
News.ru 10:24