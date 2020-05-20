Экономика
Национальное Аграрное АгентствоФАС не заметила существенного повышения цен на хлеб
Замруководителя ФАС назвал ситуацию с ценами в данной сфере достаточно хорошей и уточнил, что были лишь единичные обращения по этому поводу, но «никакого объективного существенного роста в магазинах ни на хлеб, ни на хлебобулочные изделия не произошло».
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Политика
Песков о смертности в России: мы ничего не скрываем
Песков отметил, что причина смерти устанавливается при вскрытии, что позволяет вести точные подсчеты.
Вести.Ru 01:55
Шоу-бизнес
Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разделе имущества
Известная певица Полина Гагарина планирует развестись со своим мужем фотографом Дмитрием Исхаковым.
Территория новостей 00:30
Общество
9 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае
573 человека выписано, лечение продолжают 529 человек.
Катунь 24 вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит вчера в 11:17
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
В мире коронавирусом заразились почти 5 млн человек
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за прошедшие сутки в мире было выявлено 113 тысяч случаев COVID-19 — это самое большое количество заболевших за один день с начала пандемии коронавируса.
REGNUM 00:06
Общество
Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
Газета.Ru 01:17
Общество
Повышенное пособие по безработице получают более 40 тыс. москвичей
Вместе с федеральным пособием по безработице размер компенсации составляет 19 тыс. 500 руб. На сегодняшний день уже более 40,5 тыс. обратившихся за помощью москвичей получают эту выплату.
Агентство Москва 00:10
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Кино
Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Игромания.ру вчера в 07:31
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Армия и оружие
В ВСУ сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
В 18 обстрелах за минувшие сутки обвинили украинские военнослужащие ополченцев Донбасса.
Московский Комсомолец 00:53
Происшествия
В Анапе «буйная» женщина не пустила семью без масок в подъезд
РИА Новости вчера в 19:25
Гаджеты
Затянули пояса: в России возрос спрос на более доступные смартфоны
Если в феврале покупатели отдавали предпочтение сравнительно дорогим устройствам, то уже в апреле больший интерес у людей вызывали более доступные модели смартфонов.
3DNews 02:00
Происшествия
Тело американского рестлера обнаружили на пляже в Лос-Анджелесе
Тело американского рестлера Шада Гаспарда было обнаружено полицейскими на одном из пляжей Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru вчера в 11:39
Космос
Curiosity нашел весомые доказательства изменения климата на Марсе
Используя марсоход Curiosity, ученые нашли доказательства существования древних озер, а также обнаружили органические соединения.
Ридус вчера в 08:10
Шоу-бизнес
Максим Галкин снял на видео дефилирующую в модном образе Аллу Пугачеву
Отечественный телеведущий Максим Галкин запечатлел на видео дефилирующую в модном образе Аллу Пугачеву.
Актуальные Новости 00:45
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Здоровье
Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе
15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург вчера в 08:23
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
Космос
Комету SWAN можно будет увидеть с Земли без телескопа
В настоящее время комета слабо видима невооруженным глазом в Южном полушарии незадолго до восхода Солнца, что редко позволяет увидеть её без использования телескопа.
V-kosmose.com 19 мая в 02:45
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
Батареи вновь нагрелись в жилых домах, поликлиниках и других социальных объектах региона.
Общественное телевидение России вчера в 15:10
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Экономика
Доля сельского хозяйства и торговли снизилась в ВРП Алтайского края
"Доля сельского хозяйства при повышении размера ВРП снизилась с традиционных 18% до 12,8% в 2019 году, доля торговли - до 14,3%", - отметил врио министра.
Интерфакс - Россия 00:46
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Здоровье
Количество случаев заражения коронавирусом в Челябинской области превысило 2 тыс
Более 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали в Челябинской области, общее количество инфицированных превысило 2 тыс. человек.
ТАСС 02:29
Кино
«Оскар»-2021 могут перенести на неопределенный срок
Вручение кинопремии "Оскар" в следующем году могут перенести, сообщает Variety со ссылкой на собственные источники.
Вести.Ru вчера в 09:38
Кино
Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню
Sony запустит новый фильм Marvel про новую героиню, о чем сообщает Variety.
Газета DAILY вчера в 17:47