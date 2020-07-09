Напомним, жители Выксы регулярно жалуются на воздух, загрязненный металлургическим предприятием. За последние два года город стал лидером по количеству проб с превышением предельно допустимых концентраций веществ. При этом в муниципалитете не ведется наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха.

с чего всё началось

Комиссия ФАС РФ признала, что АО «Выксунский металлургический завод» в Нижегородской области установил монопольно высокую цену на железнодорожные колеса в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

ФАС обнаружила завышение цен на железнодорожные колеса у ВМЗ

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