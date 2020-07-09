Общество
АиФ Нижний НовгородФАС обнаружила завышение цен на железнодорожные колеса у ВМЗ
Комиссия ФАС РФ признала, что АО «Выксунский металлургический завод» в Нижегородской области установил монопольно высокую цену на железнодорожные колеса в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
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с чего всё началось
Напомним, жители Выксы регулярно жалуются на воздух, загрязненный металлургическим предприятием. За последние два года город стал лидером по количеству проб с превышением предельно допустимых концентраций веществ. При этом в муниципалитете не ведется наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха.Ньюс-ННвчера в 08:53
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ФАС признала завод ОМК виновным в завышении цен на цельнокатаные колеса в 2019 году
Интерфакс08 июля в 14:13
Продуктовый расизм? Почему российский шоколад, Persil и Ariel хуже европейских
Life.ru08 июля в 00:30
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Политика
Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть
Отмечалось, что, согласно недавним опросам, около 70% турецких респондентов одобряют решение о превращении его в мечеть.
Известия вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович разбогатеет из-за Прилучного
Закрутила, мол, роман с женатым и довела пару до развода. «Коварной» Мирославе стали даже угрожать расправой.
Мир новостей вчера в 09:33
Здоровье
Главные новости к утру 10 июля
Общее число умерших по статистике оперативного штаба достигло 4087.
Коммерсантъ 00:01
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
Общество
В Горном Алтае умер зараженный коронавирусом ветеран ВОВ
Еще один пациент, зараженный коронавирусом, умер в Республике Алтай За сутки в регионе выявлено 44 новых случая инфицирования В июне у него диагностировали коронавирус.
АМИТЕЛ 00:16
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Общество
В рамках дела Фургала задержали двух хабаровских депутатов от ЛДПР
В рамках уголовного дела против губернатора региона Сергей Фургала задержали депутатов Думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова.
Известия вчера в 07:48
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Армия и оружие
Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»
После короткой передышки военное противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и поддерживаемым Турцией Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа вновь вступило в активную фазу.
Евразия Daily вчера в 04:27
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Общество
Главный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса
Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи заявил, что мир находится только на начальном этапе пандемии коронавируса.
UfaTime.ru 00:29
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 08 июля в 08:30
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
Наука
У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета
Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru вчера в 21:40
Происшествия
На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда
Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
Энергетика
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета вчера в 18:31
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
«Красно-белые» просят дать оценку словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
Евро-футбол.ру 08 июля в 07:13
Экономика
ВТБ выиграл у Сбербанка тендер метро с контрактом на ₽4 млн дешевле
ВТБ выиграл конкурс по организации приема банковских карт на инфраструктуре Московского метрополитена и ГУП «Мосгортранс», свидетельствуют данные портала госзакупок.
РБК вчера в 23:21
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России
Совсем недавно бомбардировщики B-52H и B-1B в течение 29 часов кружили вдоль границ РФ и Китая.
Discover24 вчера в 10:25
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Футбол
Бранислав Иванович продлит контракт с «Зенитом» до лета 2021 года
Metaratings вчера в 07:21
Политика
Кадыров назвал причастных к убийству гражданина Чечни в Австрии
Другие блогеры, деятельность которых направлена на псевдопатриотизм, также могут стать жертвами спецслужб, убежден глава республики.
iReactor вчера в 03:06
Политика
Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств
Минздрав Италии сообщает, что в страну запрещается въезд и транзитдля граждан, находившихся в течение последних двух недель в 13 государствах, из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Аргументы недели вчера в 15:43
Происшествия
В управлении ФНС по Ульяновской области проходят обыски
Проводят обыски представители ФСБ. В региональном управлении ФСБ информацию подтвердили, однако от пояснений и комментариев отказались.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 05:56