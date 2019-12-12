Экономика
СаминвесторФАС обвинила банки в наживе на борьбе с отмыванием денег
Вопрос был поднят на совместном заседании с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ, руководитель которой Игорь Артемьев поддержал юристов. По его словам, банки, устанавливая дискриминационные комиссии, козыряют антиотмывочным законом, но в документах Центробанка «не написано такое хамство».
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с чего всё началось
Артемьев намерен обсудить с ЦБ формулировки в документах и, возможно, дать им другую трактовку. Такие комиссии – не борьба с отмыванием, а желание обогащения, ведь сами транзакции стоят банкам 0,01% от суммы перевода, отметил руководитель ФАС.Ведомостивчера в 12:36
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Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
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Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБ
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Шоу-бизнес
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Общество
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Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Происшествия
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Экономика
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Армия и оружие
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Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Спорт
Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира
Энергетика
В следующем году цена на газ на Украине вырастет почти на 30%
Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров.