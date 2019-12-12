Артемьев намерен обсудить с ЦБ формулировки в документах и, возможно, дать им другую трактовку. Такие комиссии – не борьба с отмыванием, а желание обогащения, ведь сами транзакции стоят банкам 0,01% от суммы перевода, отметил руководитель ФАС.

с чего всё началось

Вопрос был поднят на совместном заседании с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ, руководитель которой Игорь Артемьев поддержал юристов. По его словам, банки, устанавливая дискриминационные комиссии, козыряют антиотмывочным законом, но в документах Центробанка «не написано такое хамство».

ФАС обвинила банки в наживе на борьбе с отмыванием денег

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