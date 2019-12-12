Артемьев намерен обсудить с ЦБ формулировки в документах и, возможно, дать им другую трактовку. Такие комиссии – не борьба с отмыванием, а желание обогащения, ведь сами транзакции стоят банкам 0,01% от суммы перевода, отметил руководитель ФАС.

с чего всё началось

Высокие комиссии не помогают борьбе с отмыванием, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Выходит, что, пока деньги у тебя на счете, они не преступные, а когда человек их получает или снимает со своего же счета наличность – преступные».

ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием

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