Экономика

ВедомостиВедомостиФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием

Артемьев намерен обсудить с ЦБ формулировки в документах и, возможно, дать им другую трактовку. Такие комиссии – не борьба с отмыванием, а желание обогащения, ведь сами транзакции стоят банкам 0,01% от суммы перевода, отметил руководитель ФАС.
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ФАС обвинила банки в желании обогатиться за счет борьбы с отмыванием

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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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