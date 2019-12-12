Экономика
ВедомостиФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием
Артемьев намерен обсудить с ЦБ формулировки в документах и, возможно, дать им другую трактовку. Такие комиссии – не борьба с отмыванием, а желание обогащения, ведь сами транзакции стоят банкам 0,01% от суммы перевода, отметил руководитель ФАС.
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Общество
В Британии пенсионерка заказала стриптизера в дом престарелых
Одна из пенсионерок, 89-летняя Джоан, захотела, чтобы в дом престарелых приехал стриптизер в костюме пожарного и исполнил танец с раздеванием.
Финансы
Центробанк вновь снизил ключевую ставку
Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Общество
Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет
Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата.
Происшествия
В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек
В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды
Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Происшествия
В Башкирии высокопоставленного чиновника задержали за взятку в 3 млн
Чиновника задержали сотрудники регионального управления ФСБ с поличным сразу после получения денег.
Политика
Минфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Политика
«Нафтогаз» сообщил о предварительных договоренностях с «Газпромом»
Предварительные договоренности по транзиту газа из России через Украину есть, стороны продолжают обсуждать конкретику, конечного варианта пока нет.
Шоу-бизнес
В Москве умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Дата и место похорон пока не определены. Екатерина Дурова родилась в семье народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко.
Общество
Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишут СМИ
Украинские компании-трейдеры с 11 декабря возобновили поставки электроэнергии из России, пишут "Украинские новости".
Политика
Консерваторы получили абсолютное большинство на выборах в Британии
Консерваторы преодолели порог в 326 мест для абсолютного большинства и получают 364 места в парламенте.
Политика
Путин пообещал продолжить меры по поддержке рождаемости
Президент России Владимир Путин в ходе общения с работникам завода "КАМаз" заявил, что текущих мер по поддержке рождаемости в России недостаточно, работа будет продолжена.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Политика
Скабеева не оценила ответ Зеленского на шутку Путина про газ
Телеведущая Ольга Скабеева негативно оценила в своем Telegram-канале шуточный ответ президента Украины Владимира Зеленского на ироничную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.
Общество
БДК «Петр Моргунов» вышел в море на испытания
Большой десантный корабль "Петр Моргунов" проекта 11711, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, начал заводские ходовые испытания в полигонах на Балтийском море.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший
На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре.
Политика
Российских журналистов в очередной раз не пустили на Украину
Корреспондента НТВ Сергея Савина вместе со съемочной группой телеканала не пустили на Украину.
Футбол
Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Политика
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Футбол
Виллаш-Боаш сравнил свой «Порту» с порно
Бывший главный тренер «Порту» Андре Виллаш-Боаш сравнил свою экс-команду с порно.
Политика
США и Китай договорились о торговом перемирии
Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.
Гаджеты
Специалисту ASRock удалось установить в плату потребительского класса терабайт оперативной памяти
Источник изображения: Twitter, ASRock Japan Ник Ши (Nick Shih), который в ASRock отвечает за оптимизацию быстродействия, в ходе эксперимента установил в материнскую плату X299 Taichi CLX восемь модулей типа LRDIMM производства Hynix объёмом по 128 Гбайт каждый.