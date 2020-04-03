Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока

Цены на имбирь, лимоны и чеснок выросли из-за ограничения поставок из-за рубежа и краткосрочного повышения спроса, заявила РИА Новости начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы Анна Мирочиненко.
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Генпрокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимон

ТАСС09:16

ФАС назвала причину подорожания имбиря и чеснока

RT на русском07:50

ФАС сообщила о результатах проверки цен на лимоны

Rambler News Service03 апреля в 10:15

ФАС из-за огромных цен на имбирь и лимон получает большое количество жалоб

ИА Красная Весна08:20

ГП поручила ФАС проверить рост цен на имбирь, чеснок и лимоны

РИА Новости09:24

Цены на имбирь в российских магазинах выросли в десятки раз

Центр 71вчера в 04:07

ФАС сообщила о жалобах на подорожание лимонов и чеснока

Известия07:41
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Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Происшествия

В Москве обнаружили брошенного у подъезда младенца

В Москве у подъезда одного из жилых домов местный житель обнаружил брошенного младенца. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:05
Экономика

Число частных инвесторов на «Мосбирже» достигло 4,57 млн

С начала года на биржу пришло 713 тыс. частных инвесторов. При этом в 2019 году в среднем ежемесячно открывалось 159 тыс. счетов физлиц.
Финмаркет 09:13
Общество

В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке

Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
РИА Новости вчера в 18:03
Происшествия

В Казани мужчина вырвал у старушки сумку с продуктами

В Казани арестован мужчина, который вырвал сумку с продуктами и кошельком у 80-летней пенсионерки.
Российская газета 08:43
Гаджеты

Создатели легендарной Crysis назвали PlayStation 5 более «удобной» консолью, чем Xbox Series X

Создатели легендарной Crysis — Crytek — в последние несколько лет выпали из инфополя в связи с отсутствием крупных игровых релизов.
Ferra 07:51
Здоровье

Врачи назвали наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев во время эфира телеканала «Россия 1» озвучил наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей.
UfacityNews.ru 04:28
Здоровье

Врачи описали наиболее типичных жертв коронавируса

Среди наиболее распространенных симптомов эксперты отметили высокую температуру (у 78 пациентов из 85), одышку (60 пациентов) и слабость (50 пациентов).
Комсомольская правда 08:27
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Экономисты указывают, что России уже не удастся избежать более или менее жесткой двухлетней рецессии - с соответствующими социальными последствиями, включая скачок бедности и безработицы.
Российская газета вчера в 07:23
Общество

Лев Лещенко готовится к выписке

Народный артист РСФСР Лев Лещенко получил отрицательный результат по последним тестам на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 08:46
Экономика

Фонд микрофинансирования Кубани выдаст займы под 0,1%

В Краснодарском крае предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие в результате ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, смогут получить льготные займы из региональных фондов под 0,1%. Об этом сообщил на совещании 6 апреля губернатор Вениамин Кондратьев.
Деловая газета. Юг 07:46
Здоровье

Число больных коронавирусом в Чувашии увеличилось до шести

В выходные новую коронавирусную инфекцию выявили еще у двух человек, находившихся на изоляции На сегодняшний день в Чувашии 6 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Мой город Чебоксары 03:57
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК 06:00
Спорт

Mount & Blade II продолжает ставить рекорды по количеству игроков

REGNUM вчера в 09:30
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 05:31
Общество

Глава Минздрава России отверг искусственное происхождение коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отверг предположение об искусственной природе нового коронавируса.
Lenta.ru 08:44
Общество

В Башкирии разрешили передвигаться на автомобиле во время самоизоляции

Уфа, 6 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Передвигаться на автомобиле разрешили в Башкирии в период действия режима самоизоляции.
REGNUM 05:33
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

Воробьев рассказал о работе заводов в Подмосковье в период изоляции

Все крупные заводы международных корпораций в Подмосковье на следующей неделе продолжат работать, заявил губернатор области Андрей Воробьев в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.
Lenta.ru 06:35
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском вчера в 05:04
Общество

В Совфеде предложили разрешить регистрацию в апартаментах

В комитете Совета Федерации по федеративному устройству разработали законопроект, который позволит перевести апартаменты в разряд жилых помещений с возможностью регистрации в них, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Российская газета 05:20
Общество

В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса

Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
РИА Новости 08:34
Общество

На парад Победы попросили не приглашать ветеранов

Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад люде старше 65 лет, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 09:25
Происшествия

В Белгороде COVID-19 подтверждён у ребёнка

Белгород, 6 апреля 2020, 15:02 — REGNUM Один из новых подтверждённых диагнозов COVID-19 выявлен у ребёнка из Белгорода.
REGNUM 08:02
Общество

Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе в пяти регионах

Генеральная прокуратура выявила ряд новых недостоверных сообщений в интернете о распространении коронавируса COVID-19 в России.
Коммерсантъ 08:38
Политика

Украина закроет четыре пункта пропуска на границе с Россией

Украина из-за пандемии коронавируса временно закрывает четыре пункта пропуска в Белгородской области.
Коммерсантъ 06:37
Общество

Джонсон рассказал, что находится в больнице для проверки здоровья

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в больнице для проведения ряда обычных проверок его состояния здоровья.
ТАСС 08:59
Общество

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Известия 08:09
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