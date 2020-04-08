Коронавирус
Adindex.ruФАС объяснила причины роста цен на гречку и сахар
По данным Росстата, цены на сахар в России в марте текущего года увеличились на 13,5% (к февралю), а гречка в марте подорожала на 6,2%. В ФАС заявили, что эти товары обращаются на рынках с развитой конкуренцией.
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ФАС заявила об отсутствии реальных предпосылок для роста цен на сахар и гречку
Взгляд.рувчера в 12:11
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Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Общество
Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом
За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Энергетика
В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти
Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
Общество
Правительство утвердило новый перечень медуслуг для налогового вычета
Правительство России утвердило новые редакции перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, за которые можно получить налоговый вычет.
Происшествия
В Новосибирске еще один пациент вылечился от коронавируса
«На сегодняшний день восемь (пациентов - ИФ) выписано, на вчерашний день было семь пациентов, сейчас в стационаре находится десять пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция"»,— отметила госпожа Позднякова (цитата по «Интерфакс-Сибирь»).
Общество
В Татарстане выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом
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Общество
Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло до 22
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Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина показал пародию на Игоря Николаева
Сегодня Максим Галкин опубликовал видео, на котором его сын Гарри исполнил песню Игоря Николаева «Выпьем за любовь» и показал пародию на певца.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Происшествия
В Москве мужчина сжег четыре автомобиля на северо-востоке столицы
Сотрудники полиции задержали жителя Москвы по подозрению в поджоге четырех автомобилей на северо-востоке города, сообщает столичный главк МВД.
Общество
В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом
«В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который составили главврачи коронавирусных стационаров», — указано в сообщении штаба.
Авто
Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»
Происшествия
В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом
Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в минздраве региона.
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Общество
Минздрав России выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, говорится в сообщении министерства.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Общество
Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
Политика
В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС
Напомним, причиной отставки Модли стал скандал, вызванный утечкой информации о том, что он раскритиковал в оскорбительных выражениях капитана авианосца «Теодор Рузвельт» перед командой.
Общество
Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Общество
Эксперты отметили лучшие региональные инициативы по борьбе с COVID-19
Пермский край, Мурманская область и Карелия возглавили рейтинг 10 лучших региональных инициатив по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, составленного Центром политической конъюнктуры, рейтинг имеется в распоряжении РИА Новости.
Культура
Рэперша Чинна Роджерс умерла в возрасте 25 лет
Американская рэперша и модель Чинна Роджерс умерла в возрасте 25 лет.
Политика
Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки в США
Ранее из президентской гонки демократов вышел экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг. Он объявил о поддержке Байдена.
Происшествия
В Карелии задержали экс-начальника колонии
Экс-начальник исправительной колонии №9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.
Происшествия
В Коми восемь пациентов Эжвинской больницы находятся в реанимации
Восемь пациентов Эжвинской городской больницы в Коми, где произошла вспышка коронавируса, находятся в реанимации, еще у 58 человек заболевание легкой и средней тяжести, сообщает в четверг минздрав региона.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 нацелен на рынок Китая
Общество
В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение «самоизоляции»
Больше всего может угрожать юридическим лицам — за несоблюдение ограничений их могут оштрафовать на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей.