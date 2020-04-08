Коронавирус

Adindex.ruAdindex.ruФАС объяснила причины роста цен на гречку и сахар

По данным Росстата, цены на сахар в России в марте текущего года увеличились на 13,5% (к февралю), а гречка в марте подорожала на 6,2%. В ФАС заявили, что эти товары обращаются на рынках с развитой конкуренцией.
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ФАС заявила об отсутствии объективных причин для роста цен на сахар и гречку в РФ

ТАССвчера в 12:23

ФАС: Причин для роста цен на гречку и сахар нет

Российская газетавчера в 12:57

ФАС объяснила рост цен на сахар

РБКвчера в 12:28

ФАС не видит предпосылок для роста цен на сахар и гречку

РИА Новостивчера в 12:27

ФАС объяснила рост цен на гречку и сахар проблемами с поставщиками

Телеканал 360°вчера в 12:59

ФАС заявила об отсутствии реальных предпосылок для роста цен на сахар и гречку

Взгляд.рувчера в 12:11

ФАС сообщила о жалобах на рост цен товаров в России

Известиявчера в 12:05
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Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru 04:27
Общество

Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:40
Энергетика

В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
REGNUM вчера в 13:42
Общество

Правительство утвердило новый перечень медуслуг для налогового вычета

Правительство России утвердило новые редакции перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, за которые можно получить налоговый вычет.
Известия 02:29
Происшествия

В Новосибирске еще один пациент вылечился от коронавируса

«На сегодняшний день восемь (пациентов - ИФ) выписано, на вчерашний день было семь пациентов, сейчас в стационаре находится десять пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция"»,— отметила госпожа Позднякова (цитата по «Интерфакс-Сибирь»).
Коммерсантъ Новосибирск 05:09
Общество

В Татарстане выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Республике Татарстан зарегистрировано 9 новых случаев коронавирусной инфекции.
Республика Татарстан 04:32
Общество

Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло до 22

Количество подтвержденных инфицированных коронавирусом в Башкирии за день увеличилось на шесть человек, до 22-х, сообщил сегодня на совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.
Коммерсантъ Уфа 03:19
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Шоу-бизнес

Сын Максима Галкина показал пародию на Игоря Николаева

Сегодня Максим Галкин опубликовал видео, на котором его сын Гарри исполнил песню Игоря Николаева «Выпьем за любовь» и показал пародию на певца.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Происшествия

В Москве мужчина сжег четыре автомобиля на северо-востоке столицы

Сотрудники полиции задержали жителя Москвы по подозрению в поджоге четырех автомобилей на северо-востоке города, сообщает столичный главк МВД.
РИА Новости 04:31
Общество

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

«В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который составили главврачи коронавирусных стационаров», — указано в сообщении штаба.
RT на русском 04:26
Авто

Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»

Tvoe-avto.com 04:45
Происшествия

В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом

Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в минздраве региона.
РИА Новости 04:57
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

Минздрав России выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, говорится в сообщении министерства.
Газета.Ru 05:04
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Общество

Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
Газета.Ru 04:03
Политика

В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС

Напомним, причиной отставки Модли стал скандал, вызванный утечкой информации о том, что он раскритиковал в оскорбительных выражениях капитана авианосца «Теодор Рузвельт» перед командой.
REGNUM 07 апреля в 20:35
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Общество

Эксперты отметили лучшие региональные инициативы по борьбе с COVID-19

Пермский край, Мурманская область и Карелия возглавили рейтинг 10 лучших региональных инициатив по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, составленного Центром политической конъюнктуры, рейтинг имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 05:00
Культура

Рэперша Чинна Роджерс умерла в возрасте 25 лет

Американская рэперша и модель Чинна Роджерс умерла в возрасте 25 лет.
РЕН ТВ 04:12
Политика

Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки в США

Ранее из президентской гонки демократов вышел экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг. Он объявил о поддержке Байдена.
Snob.ru вчера в 12:02
Происшествия

В Карелии задержали экс-начальника колонии

Экс-начальник исправительной колонии №9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.
РИА Новости 05:04
Происшествия

В Коми восемь пациентов Эжвинской больницы находятся в реанимации

Восемь пациентов Эжвинской городской больницы в Коми, где произошла вспышка коронавируса, находятся в реанимации, еще у 58 человек заболевание легкой и средней тяжести, сообщает в четверг минздрав региона.
РИА Новости 03:02
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A71 нацелен на рынок Китая

ToDay News Ufa вчера в 15:08
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение «самоизоляции»

Больше всего может угрожать юридическим лицам — за несоблюдение ограничений их могут оштрафовать на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей.
REGNUM 04:20
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