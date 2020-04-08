По данным Росстата, цены на сахар в России в марте текущего года увеличились на 13,5% (к февралю), а гречка в марте подорожала на 6,2%. В ФАС заявили, что эти товары обращаются на рынках с развитой конкуренцией.

ФАС объяснила причины роста цен на гречку и сахар

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