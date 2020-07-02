Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руФАС объяснила рекордный рост биржевой цены бензина

На бирже выравнивается баланс спроса и предложения на бензин, цена на топливо скоро стабилизируется, заверил начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Армен Ханян.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

Стоимость бензина в рознице растет в пределах инфляции, — уверяет Федеральная антимонопольная служба

Эхо Москвывчера в 14:02

ФАС объяснила рекордный рост биржевой цены бензина

Взгляд.рувчера в 13:42

ФАС фиксирует незначительный рост цен на бензин

ПРАЙМвчера в 12:57

В ФАС заявили о скорой стабилизации цены бензина на бирже

RT на русскомвчера в 13:11

В ФАС рассказали о нормализации спроса на бензин в России

Говорит Москвавчера в 12:58

ФАС оценила текущую ситуацию на рынке бензина

Rambler News Serviceвчера в 13:12

В ФАС заявили, что цена бензина на бирже скоро стабилизуется

ТАССвчера в 12:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 09:32, Ашберн
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
2,6K
Здоровье

В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу

На всей территории Свердловской области система начнет действовать с 6 июля, сообщили в оперативном штабе по региону в пятницу.
ТАСС 08:11
28
Политика

Путин подписал указ о вступлении в силу поправок к конституции

Владимир Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками».
BFM.ru 08:41
1K
Происшествия

Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео ДТП с участием Lamborghini в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как спорткар столкнулся с седаном Renault Logan.
РИА Новости 05:36
10
Религия

Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря

Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru 06:19
1,1K
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
1,4K
Культура

Жители Астраханской области могут поучаствовать в съёмках фильма

Съемки в Астраханской области запланированы с 23 июля по 6 августа.
ГТРК Лотос 08:13
3
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
1,4K
Происшествия

Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы

По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском вчера в 13:54
424
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
8,9K
Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма

Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости 08:42
128
Общество

Профсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам газеты 10 требований

Профсоюз, объединяющий сотрудников газеты «Ведомости», направил новому владельцу издания Ивану Еремину и главе компании-издателя Михаилу Нелюбину письмо, в которой указал на «неоднократные случаи цензуры» со стороны недавно назначенного главным редактором Андрея Шмарова.
РБК 07:53
Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР.
Live24 05:45
40
Армия и оружие

На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости вчера в 12:13
Политика

Песков: Кремль опроверг превышение радиационного фона на севере Европы

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы.
Народные новости 05:32
64
Общество

На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок

На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы 01 июля в 13:04
7,2K
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич показал фото с еврейской свадьбы с четвертой женой

Музыкант Андрей Макаревич согласился обнародовать свадебное фото с четвертой избранницей Эйнат Кляйн и рассказать о торжестве в еврейских традициях, которое, к слову, состоялось в прошлом году.
Суть событий 09:15
7
Космос

Ростовчане смогут увидеть парад планет, происходящий раз в 179 лет

Завтра, 4 июля, всех жителей Земли ожидает редкое астрономическое явление – полный парад планет.
1rnd.ru 07:57
67
Общество

Петербург стал лидером по числу пациентов с расстройством психики

Петербург вошёл в число российских регионов с наибольшим количеством пациентов, которым в прошлом году поставили диагноз "психическое расстройство", сообщает Минздрав РФ.
DP.RU 06:23
80
Хоккей

ЦСКА стал чемпионом России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Политика

Путин прокомментировал вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ

Президент РФ Владимир Путин, говоря о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве, отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает".
РИА Новости 09:27
Экономика

Июнь практически не показал роста платежей

Июнь практически не показал роста платежей Июньское снятие карантинных ограничений пока практически не проявилось в финансовых потоках, которые мониторит Банк России.
Коммерсантъ вчера в 18:12
4
Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
464
Культура

Умер старейший актер Театра Российской армии Александр Петров

«3 июля 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни, скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров», — говорится в сообщении.
РБК 08:16
3
Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском вчера в 06:14
567
Общество

В Омской области режим повышенной готовности продлили до 21 июля

Напомним, что по рекомендации регионального Роспотребнадзора в Омской области до 30 июля сохраняется масочный режим.
БК55 07:57
12
Общество

Фанаты Гарри Поттера осудили Роулинг за слова о трансгендерах

Крупнейшие фан-сервисы о вселенной Гарри Поттера решили разорвать отношения с писательницей Джоан Роулинг из-за скандала вокруг ее заявления о трансгендерах.
НТВ 08:51
Политика

Путин и Лукашенко обсуждали двусторонние отношения во Ржеве

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко имели возможность обменяться мнениями во Ржеве в день открытия мемориала Советскому солдату, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Российская газета 05:38
Общество

В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом

Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это.
FlashNord 07:48
60
Общество

В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников

Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное