с чего всё началось

По данным ведомства, количество перевезенных пассажиров увеличилось на 8%, а пассажиропоток (количество пассажиро-километров в полете) вырос на 10%. С ростом спроса и связано незначительное опережение темпов инфляции, считает ФАС.

ФАС объяснила рост цен на авиабилеты в России повышенным спросом

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