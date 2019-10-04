Экономика

РБКРБКФАС объяснила рост цен на авиабилеты в России повышенным спросом

По данным ведомства, количество перевезенных пассажиров увеличилось на 8%, а пассажиропоток (количество пассажиро-километров в полете) вырос на 10%. С ростом спроса и связано незначительное опережение темпов инфляции, считает ФАС.
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с чего всё началось
Темп роста средних цен на авиабилеты экономкласса по внутрироссийским направлениям составил 5,9% к аналогичному периоду 2018 года, — говорится
 в сообщении ФАС.
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