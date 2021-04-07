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С начала 2021 года в России замечен сильный рост цен на бензин. Федеральная антимонопольная служба объяснила это сильными холодами в регионах страны минувшей зимой. С начала 2021 года цена на бензин в России увеличилась почти на 1,28 рублей за литр, а дизельное топливо — на 0,62 рубля.

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С чего всё началось ФАС объяснила рост цен на топливо в 2021 году Рост цен на топливо в 2021 году связан с целым рядом факторов, в том числе с ограничением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и морозами, пояснили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. РИА Новости вчера в 07:52