Ажиотаж, связанный с повышением цен на имбирь в рознице, постепенно сходит на нет. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вместе с ОНФ зафиксировали стабилизацию розничных цен на продукт, резко ставший популярным на фоне коронавируса.

ФАС объявила о стабилизации цен на имбирь

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