Общество

РБКРБКФАС сообщила о преодолении имбирного кризиса

Преодолеть кризис получилось благодаря рыночным механизмам. Торговые сети устранили дефицит имбиря в магазинах и установили справедливую рыночную цену на товар в размере от 400 до 700 руб. за килограмм, пояснили в ФАС.
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с чего всё началось

ФАС объявила о преодолении имбирного кризиса в России

Имбирный кризис в России преодолен, цены стабилизируются, сообщает ФАС. Согласно пресс-релизу, резкий скачок цен был вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19.
Интерфакс07:01

Подробнее о событии

ФАС сообщила о преодолении имбирного кризиса

РБК11:29

ФАС заявила о стабилизации цен на имбирь

Коммерсантъ08:37

ФАС объявила о стабилизации цен на имбирь

Российская газета07:00

ФАС сообщила о нормализации цен на имбирь

News.ru07:15

ФАС объявила о преодолении имбирного кризиса в России

Интерфакс07:01

ФАС фиксирует стабилизацию цен на имбирь на уровне 400-700 рублей за килограмм

ТАСС07:00

В России преодолели имбирный кризис

Lenta.ru08:13
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Происшествия

Мужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы

Мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды в Москве.
РБК 13:16
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Общество

Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков

В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков.
Ведомости 10:26
620
Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости 10 апреля в 21:59
2,3K
Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
155
Общество

YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки

Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
216
Общество

Глава Краснодара рассказал об изменениях в режиме карантина

Глава Краснодара Евгений Первышов в видеообращении к горожанам рассказал об изменениях в режиме карантина, произошедших с 12 апреля.
Деловая газета. Юг 11:11
Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
2K
Политика

Во всех штатах США впервые объявили режим крупного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета вчера в 18:00
1,8K
Общество

Семьи получат выплату в 5 тыс. рублей на детей до трех лет

Как пояснила управляющий отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева, выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Волжская коммуна 10 апреля в 06:39
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Общество

Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
RT на русском вчера в 13:56
3,5K
Религия

Патриарх Кирилл увидел божий промысел в коронавирусе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл увидел в пандемии коронавируса божий промысел, который должен пойти на благо человечеству.
URA.Ru 10:06
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Политика

Овсянникова уволили из Минпромторга после скандала в аэропорту

8 апреля президиум генсовета «Единой России» исключил его из партии по рекомендации комиссии по этике, которая сочла действия Овсянникова в аэропорту Ижевска не совместимыми с этическими нормами ЕР.
РБК 10 апреля в 13:42
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Экономика

Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
742
Экономика

Экономисты ВЭБа оценили потери экономики России от коронавируса

Доля экономики, функционирующей в режиме самоизоляции населения в апреле-июне, составит около 60%, это приведет к потере ВВП страны 3,4 трлн рублей, экономика во II квартале просядет на 18%, говорится в подготовленном институтом ВЭБа докладе "Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры".
Российская газета 12:36
793
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
1,8K
Общество

В Чечне умерли два пациента с коронавирусом

Число жертв коронавируса в Чечне увеличилось до пяти, за последние сутки скончались еще два человека, сообщил в прямом эфире телеканала "Грозный" министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.
РИА Новости 11:24
3
Здоровье

Онколог объяснил опасность коронавируса для курильщиков

От коронавируса не могут защитить курение или другие вредные привычки.
Live24 02:16
462
Музыка

Группа Little Big выступит с большим бесплатным онлайн-концертом

Piter.tv 10 апреля в 12:39
100
Общество

Ассанж в посольстве Эквадора успел стать отцом двоих детей

Невеста основателя интернет-портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала суд выпустить его из тюрьмы под залог.
News.ru 04:17
2
Здоровье

В РКБ имени Куватова побывал глава Башкирии Радий Хабиров

Напомним, из-за подтвержденных случаев заболевания больницу закрыли на карантин, в здании остались около тысячи человек, которым предстоит провести здесь не менее 14 дней.
Бел.Ру 02:26
140
Общество

Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
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Технологии

Поставки персональных компьютеров в первом квартале упали на 8%

По оценкам экспертов Canalys, по отношению к аналогичному периоду предыдущего года поставки персональных компьютеров сократились на 8%. В отчёте отмечается, что вспышка коронавируса привела к повышению спроса на компьютеры, так как многие предприятия были вынуждены организовать рабочий процесс в удалённом режиме.
REGNUM 00:27
Технологии

YouTube адаптировал свой сайт для планшетов

Видеохостинг обновил свой интерфейс для лучшей поддержки устройств с большим сенсорным экраном, таких как iPad, планшеты Android и компьютеры с Chrome OS.
3DNews 03:41
2
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова попала в реанимацию

ТАСС 04:50
608
Транспорт

Москва отменяет железнодорожное сообщение с Архангельском в мае

С 13 мая отменены поезда сообщением Москва-Архангельск.
Аргументы и Факты - Архангельск 09 апреля в 06:21
15
Общество

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
49
Экономика

ЦБ разрешил банкам дистанционно открывать счета новым клиентам

ЦБ временно не будет наказывать банки за дистанционное открытие счетов новым клиентам, говорится в информационном письме зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, опубликованном на сайте регулятора.
Ведомости 04:51
8
Общество

В Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома

Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ 11:25
156
Шоу-бизнес

Юморист Александр Морозов чуть не умер от внутреннего кровотечения

Александр Морозов рассказал, что две недели назад чуть не умер от внутреннего кровотечения.
Дни24 01:52
1
Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
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