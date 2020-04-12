Имбирный кризис в России преодолен, цены стабилизируются, сообщает ФАС. Согласно пресс-релизу, резкий скачок цен был вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19.

с чего всё началось

Преодолеть кризис получилось благодаря рыночным механизмам. Торговые сети устранили дефицит имбиря в магазинах и установили справедливую рыночную цену на товар в размере от 400 до 700 руб. за килограмм, пояснили в ФАС.

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