Общество
РБКФАС сообщила о преодолении имбирного кризиса
Преодолеть кризис получилось благодаря рыночным механизмам. Торговые сети устранили дефицит имбиря в магазинах и установили справедливую рыночную цену на товар в размере от 400 до 700 руб. за килограмм, пояснили в ФАС.
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с чего всё началось
Имбирный кризис в России преодолен, цены стабилизируются, сообщает ФАС. Согласно пресс-релизу, резкий скачок цен был вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19.Интерфакс07:01
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Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы
Мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды в Москве.
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Общество
Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков
В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков.
Ведомости 10:26
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости 10 апреля в 21:59
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Общество
YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки
Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
Общество
Глава Краснодара рассказал об изменениях в режиме карантина
Глава Краснодара Евгений Первышов в видеообращении к горожанам рассказал об изменениях в режиме карантина, произошедших с 12 апреля.
Деловая газета. Юг 11:11
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Политика
Во всех штатах США впервые объявили режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета вчера в 18:00
Общество
Семьи получат выплату в 5 тыс. рублей на детей до трех лет
Как пояснила управляющий отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева, выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Волжская коммуна 10 апреля в 06:39
Общество
Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
RT на русском вчера в 13:56
Религия
Патриарх Кирилл увидел божий промысел в коронавирусе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл увидел в пандемии коронавируса божий промысел, который должен пойти на благо человечеству.
URA.Ru 10:06
Политика
Овсянникова уволили из Минпромторга после скандала в аэропорту
8 апреля президиум генсовета «Единой России» исключил его из партии по рекомендации комиссии по этике, которая сочла действия Овсянникова в аэропорту Ижевска не совместимыми с этическими нормами ЕР.
РБК 10 апреля в 13:42
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
Экономика
Экономисты ВЭБа оценили потери экономики России от коронавируса
Доля экономики, функционирующей в режиме самоизоляции населения в апреле-июне, составит около 60%, это приведет к потере ВВП страны 3,4 трлн рублей, экономика во II квартале просядет на 18%, говорится в подготовленном институтом ВЭБа докладе "Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры".
Российская газета 12:36
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Общество
В Чечне умерли два пациента с коронавирусом
Число жертв коронавируса в Чечне увеличилось до пяти, за последние сутки скончались еще два человека, сообщил в прямом эфире телеканала "Грозный" министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.
РИА Новости 11:24
Здоровье
Онколог объяснил опасность коронавируса для курильщиков
От коронавируса не могут защитить курение или другие вредные привычки.
Live24 02:16
Музыка
Группа Little Big выступит с большим бесплатным онлайн-концертом
Piter.tv 10 апреля в 12:39
Общество
Ассанж в посольстве Эквадора успел стать отцом двоих детей
Невеста основателя интернет-портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала суд выпустить его из тюрьмы под залог.
News.ru 04:17
Здоровье
В РКБ имени Куватова побывал глава Башкирии Радий Хабиров
Напомним, из-за подтвержденных случаев заболевания больницу закрыли на карантин, в здании остались около тысячи человек, которым предстоит провести здесь не менее 14 дней.
Бел.Ру 02:26
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Технологии
Поставки персональных компьютеров в первом квартале упали на 8%
По оценкам экспертов Canalys, по отношению к аналогичному периоду предыдущего года поставки персональных компьютеров сократились на 8%. В отчёте отмечается, что вспышка коронавируса привела к повышению спроса на компьютеры, так как многие предприятия были вынуждены организовать рабочий процесс в удалённом режиме.
REGNUM 00:27
Технологии
YouTube адаптировал свой сайт для планшетов
Видеохостинг обновил свой интерфейс для лучшей поддержки устройств с большим сенсорным экраном, таких как iPad, планшеты Android и компьютеры с Chrome OS.
3DNews 03:41
Транспорт
Москва отменяет железнодорожное сообщение с Архангельском в мае
С 13 мая отменены поезда сообщением Москва-Архангельск.
Аргументы и Факты - Архангельск 09 апреля в 06:21
Общество
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Экономика
ЦБ разрешил банкам дистанционно открывать счета новым клиентам
ЦБ временно не будет наказывать банки за дистанционное открытие счетов новым клиентам, говорится в информационном письме зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, опубликованном на сайте регулятора.
Ведомости 04:51
Общество
В Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома
Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ 11:25
Шоу-бизнес
Юморист Александр Морозов чуть не умер от внутреннего кровотечения
Александр Морозов рассказал, что две недели назад чуть не умер от внутреннего кровотечения.
Дни24 01:52
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37