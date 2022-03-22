Бизнес журналФАС обязала «Детский мир» зафиксировать цены на одежду и обувьСеть магазинов «Детский мир» на три месяца зафиксирует цены на одежду и обувь на уровне января 2022 года.Бизнес журналИз-за поступивших обращений граждан ФАС России ранее направила в группу компаний ПАО «Детский мир» запрос с требованием предоставить сведения, которые нужны для анализа обоснованности роста цен.РамблерФАС начала проверку «Детского мира» после того, как ряд покупателей из разных регионов пожаловались на резкое повышение цен на отдельные товары.РБКВ ФАС добавили, что ранее «Детский мир» добровольно снизил наценки на некоторые товары в категориях «детское питание», «кормление и уход», «подгузники и гигиена» в среднем на 16%.РБКЧитать далееСвернутьБизнес журналБизнес журналНижегородская ПравдаКомсомольская правдаChelindustry.ruАБНРБКПетербургский дневникT24Новости НовомосковскаНациональная служба новостейМоллы.RuПсковская Лента НовостейНИА СамараГлавная ТемаНовый компаньонГазета.RuГазета Кировская правдаФАНKarelia.newsЦарьградРБК ИнвестицииПодробнее о событии«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь после проверки ФАСРБК02:41«Детский мир» после запроса ФАС зафиксировал цены на одежду и обувь на уровне январяLenta.ru02:34ФАС: «Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувьT2402:05«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь после запроса ФАСТАСС02:17«Детский мир» на три месяца зафиксировал цены на некоторую одежду и обувь на уровне январяРИА Новости02:11«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь на три месяцаКоммерсантъ02:22«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь после проверки ФАСРоссийская газета02:00Показать ещёОценить195Поделиться