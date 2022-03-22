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ФАС обязала «Детский мир» зафиксировать цены на одежду и обувь

Сеть магазинов «Детский мир» на три месяца зафиксирует цены на одежду и обувь на уровне января 2022 года.
Бизнес журнал
Из-за поступивших обращений граждан ФАС России ранее направила в группу компаний ПАО «Детский мир» запрос с требованием предоставить сведения, которые нужны для анализа обоснованности роста цен.
Рамблер
ФАС начала проверку «Детского мира» после того, как ряд покупателей из разных регионов пожаловались на резкое повышение цен на отдельные товары.
РБК
В ФАС добавили, что ранее «Детский мир» добровольно снизил наценки на некоторые товары в категориях «детское питание», «кормление и уход», «подгузники и гигиена» в среднем на 16%.
РБК

Подробнее о событии

«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь после проверки ФАС
РБК02:41
«Детский мир» после запроса ФАС зафиксировал цены на одежду и обувь на уровне января
Lenta.ru02:34
ФАС: «Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь
T2402:05
«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь после запроса ФАС
ТАСС02:17
«Детский мир» на три месяца зафиксировал цены на некоторую одежду и обувь на уровне января
РИА Новости02:11
«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь на три месяца
Коммерсантъ02:22
«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь после проверки ФАС
Российская газета02:00

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