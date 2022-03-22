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ФАС обязала «Детский мир» зафиксировать цены на одежду и обувь

Сеть магазинов «Детский мир» на три месяца зафиксирует цены на одежду и обувь на уровне января 2022 года.
Бизнес журнал
ФАС рассказала, что запросила у ритейлера «необходимые для анализа обоснованности роста цен данные».
Коммерсантъ
В ответ на требование службы компания сообщила, что повышение стоимости ряда детских товаров обусловлено ростом денежных обязательств и расходов ретейлера, отменой всех промо-акций на товары и возникновением высокого спроса на продукцию.
T24
В ФАС добавили, что ранее «Детский мир» добровольно снизил наценки на некоторые товары в категориях «детское питание», «кормление и уход», «подгузники и гигиена» в среднем на 16%.
РБК

Подробнее о событии

«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь после запроса ФАС
ТАСС02:17
«Детский мир» после запроса ФАС зафиксировал цены на одежду и обувь на уровне января
Lenta.ru02:34
«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь на три месяца
Коммерсантъ02:22
«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь после проверки ФАС
РБК02:41
«Детский мир» на три месяца зафиксировал цены на некоторую одежду и обувь на уровне января
РИА Новости02:11
ФАС: «Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь
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«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь после проверки ФАС
Российская газета02:00

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