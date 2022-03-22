Бизнес журналФАС обязала «Детский мир» зафиксировать цены на одежду и обувьСеть магазинов «Детский мир» на три месяца зафиксирует цены на одежду и обувь на уровне января 2022 года.Бизнес журналФАС рассказала, что запросила у ритейлера «необходимые для анализа обоснованности роста цен данные».КоммерсантъВ ответ на требование службы компания сообщила, что повышение стоимости ряда детских товаров обусловлено ростом денежных обязательств и расходов ретейлера, отменой всех промо-акций на товары и возникновением высокого спроса на продукцию.T24В ФАС добавили, что ранее «Детский мир» добровольно снизил наценки на некоторые товары в категориях «детское питание», «кормление и уход», «подгузники и гигиена» в среднем на 16%.РБКЧитать далееСвернутьБизнес журналБизнес журналНижегородская ПравдаКомсомольская правдаChelindustry.ruАБНРБКПетербургский дневникT24Национальная служба новостейМоллы.RuПсковская Лента НовостейНИА СамараГлавная ТемаГород55.руНовый компаньонГазета.RuГазета Кировская правдаФАНЦарьградРБК ИнвестицииПодробнее о событии«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь после запроса ФАСТАСС02:17«Детский мир» после запроса ФАС зафиксировал цены на одежду и обувь на уровне январяLenta.ru02:34«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь на три месяцаКоммерсантъ02:22«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь после проверки ФАСРБК02:41«Детский мир» на три месяца зафиксировал цены на некоторую одежду и обувь на уровне январяРИА Новости02:11ФАС: «Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувьT2402:05«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь после проверки ФАСРоссийская газета02:00Показать ещёОценить187Поделиться