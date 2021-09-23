Кремль анонсировал встречи Путина с Шойгу и Лавровым после выборов в Думу

Президент Владимир Путин после прошедших выборов в Госдуму встретится с главами Минобороны и МИДа Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, а также с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой.