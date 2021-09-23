Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) обнаружило в магазинах "Магнит" и "Пятерочка" (X5 Retail Group) случаи завышения цен на одни и те же продовольственные товары в зависимости от рыночных долей торговых сетей.
«Так, в некоторых муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10% превышала установленную в городских округах, в которых признаки доминирующего положения отсутствовали», — говорится в сообщении
Центр Чумакова модернизировал производство, это позволит нарастить мощности в 2-2,5 раза, вакцина "КовиВак" станет доступнее, заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.
Президент Владимир Путин после прошедших выборов в Госдуму встретится с главами Минобороны и МИДа Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, а также с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой.
По данным НАСА, выпущенный в результате огромного космического взрыва один гамма-всплеск способен светить примерно в миллион триллионов раз ярче, чем наше Солнце, но ученые не могут объяснить, почему это происходит.
Несколько раз перенесенный из-за эпидобстановки по коронавирусу концерт Анна Нетребко в столице Черноземья состоится (перенесен с 27.10.20 сначала на 18.03.2021, далее на 16.03.2021) - оперная дива выступит в Воронеже со своим мужем, тенором Юсифом Эйвазовым 28 сентября.