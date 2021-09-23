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ФАС обязала «Магнит» и «Пятерочку» снизить цены на продукты в Подмосковье

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) обнаружило в магазинах "Магнит" и "Пятерочка" (X5 Retail Group) случаи завышения цен на одни и те же продовольственные товары в зависимости от рыночных долей торговых сетей.
Интерфакс
Как уточнили в пресс-службе, срок исполнения предупреждений — 10 дней с момента получения.
Известия
В случае невыполнения требования УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.
Известия
В начале сентября служба уже обвиняла магазины «Пятерочка» и «Магнит» в установлении завышенных цен на фрукты и овощи в Рязанской области.
РБК

С чего всё началось

«Так, в некоторых муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10% превышала установленную в городских округах, в которых признаки доминирующего положения отсутствовали», — говорится в сообщении
 ФАС.

Подробнее о событии

ФАС потребовала от «Пятерочки» и «Магнита» снизить цены на продукты в Подмосковье
Национальная служба новостей03:14
ФАС обязала «Магнит» и «Пятерочку» снизить цены на продукты в Подмосковье
Интерфакс03:36
ФАС требует от торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» снизить цены на продукты в Подмосковье
Эхо Москвы03:33
ФАС выдала «Пятерочке» и «Магниту» предупреждение снизить цены на продукты в Подмосковье
РИА Новости04:22
ФАС уличила «Пятерочку» и «Магнит» в завышении цен на продукты
URA.Ru02:15
ФАС вынесла предупреждения «Пятерочке» и «Магниту» из-за завышения цен
Газета.Ru01:54
ФАС выдала предупреждения «Магниту» и «Пятерочке» из-за завышенных цен
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