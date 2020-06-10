Общество
РБКФАС обязала Tele2 отменить повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала ООО «Т2 Мобайл» (подконтрольно «Ростелекому», оказывает услуги мобильной связи под брендом Tele2) предупреждение, обязав отменить произведенное недавно повышение тарифов.
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Происшествия
На Кубани на 13 суток арестовали девушку, прыгавшую по машинам ДПС
Российская газета 09:42
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек.
РБК 08:02
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 06:32
Политика
Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала снимки с необычного дня рождения дочери
9 июня у Софии был день рождения. Звездная мама постаралась устроить для дорогой именинницы необычный праздник.
Летидор 07:30
Общество
Apple проиграла суд с российским изобретателем
Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказался по заявлению российской "дочки" Apple аннулировать патент российского изобретателя на модель "Мобильный телефон с экстренной связью", следует из картотеки суда.
ПРАЙМ 07:38
Происшествия
Экс-министра Юрия Палюха задержали
Экс-министра Юрия Палюха задержали. Информацию о возбуждении на него уголовного дела подтвердили в областном следственном управлении.
Эхо Москвы в Кирове 08:21
Наука
Нашли предшественника Великой китайской стены
Израильские археологи нашли предшественника построенной в эпоху династии Мин (1368−1644) Великой китайской стены.
МедиаПоток вчера в 07:10
Политика
В МИД РФ назвали условие открытия российско-белорусской границы
Правительство РФ поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, в целях профилактики коронавируса.
ТАСС 09:27
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Энергетика
Главный конкурент «Газпрома» пострадал из-за нефти
Катар является главным конкурентом России на газовом рынке, в первую очередь европейском, и угрожает планам «Газпрома», обладающего монополией на экспорт трубопроводного газа из России.
Lenta.ru 09:11
Происшествия
Петербуржцы вызвали наряд Росгвардии к посетителю магазина без маски
В среду, 10 июня, к петербуржцу без маски, который совершал покупки в магазине на Васильевском острове, вызвали сотрудников Росгвардии.
АБН 09:39
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием
Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
Дни24 07:55
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведших к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Политика
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
Общество
Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу
У лиц старше 65 лет иммунитет к коронавирусу вырабатывается хуже — антитела имеют лишь 11 процентов из них.
Lenta.ru 06:14
Происшествия
Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
Авто
Парковку разбитых суперкаров нашли в Дубае
Автор канала рассказала, что обнаружила огромную площадку, на которой базируются разбитые суперкары.
ГЛАС.RU 08:35
Наука
Уральский горноспасатель нашел два новых минерала
Комиссия по новым минералам, номенклатуре и классификации Международной минералогической ассоциации утвердила два новых минеральных вида: найдены они были в Краснотурьинске, на Воронцовском золоторудном месторождении.
Российская газета 05:42
Общество
Орловская область продлила ограничения по коронавирусу до конца июня
Власти Орловской области до 30 июня продлили ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 08:05
Общество
Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае
В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Происшествия
На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста
Интерфакс вчера в 15:05