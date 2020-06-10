с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала ООО «Т2 Мобайл» (подконтрольно «Ростелекому», оказывает услуги мобильной связи под брендом Tele2) предупреждение, обязав отменить произведенное недавно повышение тарифов.

Происшествия Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах. 123

Технологии Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей. 20

Политика Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок. 46

Общество Жара в России сменится «арктическим вторжением» Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. 543

Шоу-бизнес Ани Лорак показала снимки с необычного дня рождения дочери 9 июня у Софии был день рождения. Звездная мама постаралась устроить для дорогой именинницы необычный праздник.

Общество Apple проиграла суд с российским изобретателем Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказался по заявлению российской "дочки" Apple аннулировать патент российского изобретателя на модель "Мобильный телефон с экстренной связью", следует из картотеки суда.

Происшествия Экс-министра Юрия Палюха задержали Экс-министра Юрия Палюха задержали. Информацию о возбуждении на него уголовного дела подтвердили в областном следственном управлении. 7

Наука Нашли предшественника Великой китайской стены Израильские археологи нашли предшественника построенной в эпоху династии Мин (1368−1644) Великой китайской стены. 17

Политика В МИД РФ назвали условие открытия российско-белорусской границы Правительство РФ поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, в целях профилактики коронавируса. 1

Энергетика Главный конкурент «Газпрома» пострадал из-за нефти Катар является главным конкурентом России на газовом рынке, в первую очередь европейском, и угрожает планам «Газпрома», обладающего монополией на экспорт трубопроводного газа из России.

Происшествия В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведших к смерти ребёнка.

Общество Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу У лиц старше 65 лет иммунитет к коронавирусу вырабатывается хуже — антитела имеют лишь 11 процентов из них. 68

Наука Уральский горноспасатель нашел два новых минерала Комиссия по новым минералам, номенклатуре и классификации Международной минералогической ассоциации утвердила два новых минеральных вида: найдены они были в Краснотурьинске, на Воронцовском золоторудном месторождении.