Общество

РБКРБКФАС обязала Tele2 отменить повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала ООО «Т2 Мобайл» (подконтрольно «Ростелекому», оказывает услуги мобильной связи под брендом Tele2) предупреждение, обязав отменить произведенное недавно повышение тарифов.
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 ФАС отмечается, что 12 мая услуги для абонентов Tele2, многие из которых стали жаловаться, подорожали в среднем на 10%, однако экономического обоснования такого повышения тарифов «Т2 Мобайл» в антимонопольное ведомство не представила.
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