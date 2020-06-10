с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала ООО «Т2 Мобайл» (подконтрольно «Ростелекому», оказывает услуги мобильной связи под брендом Tele2) предупреждение, обязав отменить произведенное недавно повышение тарифов.

Политика Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины. 1,2K

Происшествия В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка. 10

Политика Путин поддержал решение Дрозденко баллотироваться на новый срок Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает решение главы Ленинградской области Александра Дрозденко баллотироваться на очередной губернаторский срок, передает РИА "Новости". 7

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 185

Армия и оружие В США вышел из строя новейший авианосец Новейший атомный авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» (CVN-78) вышел из строя на пять дней из-за проблем с системой запуска самолётов палубной авиации. 22

Происшествия Прокурор поручил передать дело Ефремова в ГУ МВД по Москве Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова и поручил передать его из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве. 4

Общество Работающие 1 июля получат повышенную оплату На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным. 28

Происшествия СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова после смертельного ДТП Актер Михаил Ефремов попытался покончить с собой 9 июня после смертельного ДТП со своим участием, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник. 210

Общество ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. 1,3K

Политика Путин разобрал бумаги во время совещания Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию сферы IT и связи занялся разбором бумаг на своем столе. 1

Шоу-бизнес Овечкин трогательно поблагодарил акушера за рождение второго ребенка Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин выразил благодарность медицинским работникам за помощь в рождении своих детей. 1

Общество Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 700

Футбол Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть» Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.

Единоборства Менеджер Нурмагомедова назвал следующего соперника Хабиба Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал о планах своего клиента.

Экономика Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк. 245