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ФАС оценила предельный рост тарифов на услуги ЖКХ до 2023 года

По расчетам экспертов, рост должен составить не более 4% в год, пишет «Российская газета» в материале от 17 октября. Вместе с этим рост средней цены на газ в стране, по оценке службы, составит в 2021 году 3,11%, а в последующие два года — 3,15% .В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах

Рост средней цены на газ для всех категорий потребителей составит в 2021 году, по оценке ФАС, 3,11%, в 2022 и 2023 годах - 3,15%. Изменение совокупной платы населения за коммунальные услуги в 2021-2023 годах также не должно превысить уровень годовой инфляции.
Российская газетавчера в 22:00
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РЕН ТВ

В ФАС рассказали, как могут повышаться тарифы на услуги ЖКХ

РЕН ТВ03:47
Комсомольская правда

В ФАС рассказали, насколько максимально вырастут тарифы за коммуналку до 2023 года

Комсомольская правдавчера в 12:40
URA.Ru

ФАС разъяснила, как изменятся цены на услуги ЖКХ для россиян

URA.Ruвчера в 22:27
Аргументы недели

В ФАС разъяснили, как может вырасти стоимость услуг ЖКХ в 2021—2023 годах

Аргументы неделивчера в 02:25
Пятый канал

Как изменятся цены на услуги ЖКХ в России в 2021 году?

Пятый каналвчера в 23:58
Петербургский дневник

В ФАС рассказали, как вырастут цены на ЖКХ в ближайшие три года

Петербургский дневниквчера в 07:17
Российская газета

В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах

Российская газетавчера в 22:00

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