По расчетам экспертов, рост должен составить не более 4% в год, пишет «Российская газета» в материале от 17 октября. Вместе с этим рост средней цены на газ в стране, по оценке службы, составит в 2021 году 3,11%, а в последующие два года — 3,15% .

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