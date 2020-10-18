Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

ФАС оценила предельный рост тарифов на услуги ЖКХ до 2023 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в российскую трехстороннюю комиссию разъяснение о предельном повышении цен на услуги ЖКХ. Речь о тарифах, которые будут устанавливаться в 2021–2023 годах.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах

Рост средней цены на газ для всех категорий потребителей составит в 2021 году, по оценке ФАС, 3,11%, в 2022 и 2023 годах - 3,15%. Изменение совокупной платы населения за коммунальные услуги в 2021-2023 годах также не должно превысить уровень годовой инфляции.
Российская газета16 октября в 22:00
Подробнее о событии
Известия

ФАС оценила предельный рост тарифов на услуги ЖКХ до 2023 года

Известиявчера в 06:03
URA.Ru

ФАС разъяснила, как изменятся цены на услуги ЖКХ для россиян

URA.Ru16 октября в 22:27
Комсомольская правда

В ФАС рассказали, насколько максимально вырастут тарифы за коммуналку до 2023 года

Комсомольская правда17 октября в 12:40
Пятый канал

Как изменятся цены на услуги ЖКХ в России в 2021 году?

Пятый канал16 октября в 23:58
РЕН ТВ

В ФАС рассказали, как могут повышаться тарифы на услуги ЖКХ

РЕН ТВвчера в 03:47
Российская газета

В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах

Российская газета16 октября в 22:00
Волгоград 1

Как волгоградцы относятся к повышению тарифов ЖКХ

Волгоград 116 октября в 11:20

National Interest оценил шансы США против российских «Авангардов»

Российские гиперзвуковые межконтинентальные баллистические ракеты комплекса «Авангард» обладают скоростью в 27 раз превышающую скорость звука и способны маневрировать, что ставит под сомнение вероятность их перехвата, пишет 16 октября американский журнал The National Interest.
Известия23:09

Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию мира-2021

Депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль предложил номинировать белорусских оппозиционеров Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало на Нобелевскую премию мира-2021.
Комсомольская правдавчера в 14:13

Навальный сожалеет, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент

Российский оппозиционер Алексей Навальный выразил сожаление по поводу того, что президент США Дональд Трамп не присоединился к лидерам Франции и Германии и не осудил произошедшую с ним ситуацию.
Интерфакс21:02

Россиян призывают воздержаться от поездок в Турцию после слов Эрдогана о Крыме

Аналитик предположил, что броское заявление Эрдогана в ходе брифинга с Владимиром Зеленским стало ожидаемой реакцией на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что РФ никогда не называла Турцию стратегическим союзником, а считала ее «тесным партнером».
Shraibikus Newsвчера в 12:17

В Госдуме поддержали поправку о назначении главы Конституционного суда

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку ко второму чтению законопроекта о Конституционном суде РФ, согласно которой снимается ограничение на назначение председателя суда и его заместителя из числа судей КС, текст поправки опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
РИА Новости17 октября в 13:32

Бастрыкин заявил о прочитанных сообщениях в мессенджере экс-мэра Норильска

Следователи выявили признаки преступной халатности в действиях экс-мэра Норильска Рината Ахметчина при разливе нефтепродуктов на ТЭЦ-3 после изучения содержимого его мессенджера, рассказал в интервью «Российской газете» глава СКР Александр Бастрыкин.
Ведомости00:52

Полеты бомбардировщиков США превратят Украину в поле боя — депутат Рады

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC назвал НАТО гарантом безопасности в регионе и с гордостью сообщил о том, что Незалежная уже стала партнером Альянса с расширенными возможностями.
Евразия Daily00:14