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ФАС оценила предельный рост тарифов на услуги ЖКХ до 2023 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в российскую трехстороннюю комиссию разъяснение о предельном повышении цен на услуги ЖКХ. Речь о тарифах, которые будут устанавливаться в 2021–2023 годах.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах

Рост средней цены на газ для всех категорий потребителей составит в 2021 году, по оценке ФАС, 3,11%, в 2022 и 2023 годах - 3,15%. Изменение совокупной платы населения за коммунальные услуги в 2021-2023 годах также не должно превысить уровень годовой инфляции.
Российская газета16 октября в 22:00
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Известия

ФАС оценила предельный рост тарифов на услуги ЖКХ до 2023 года

Известиявчера в 06:03
Российская газета

В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах

Российская газета16 октября в 22:00
Комсомольская правда

В ФАС рассказали, насколько максимально вырастут тарифы за коммуналку до 2023 года

Комсомольская правда17 октября в 12:40
Пятый канал

Как изменятся цены на услуги ЖКХ в России в 2021 году?

Пятый канал16 октября в 23:58
URA.Ru

ФАС разъяснила, как изменятся цены на услуги ЖКХ для россиян

URA.Ru16 октября в 22:27
РЕН ТВ

В ФАС рассказали, как могут повышаться тарифы на услуги ЖКХ

РЕН ТВвчера в 03:47
Волгоград 1

Как волгоградцы относятся к повышению тарифов ЖКХ

Волгоград 116 октября в 11:20

Ломаченко не согласился с решением судей по итогам боя с Лопесом

Боксер Василий Ломаченко высказал свое несогласие с решением судей по итогам поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 61,23 кг против Теофимо Лопеса (США).
Ломаченко не согласился с решением судей по итогам боя с Лопесом
Российская газетавчера в 05:04

Трамп пообещал выстраивать мир с позиции силы после создания нового оружия

После создания нового вооружения США стали самой мощной державой и намерены выстраивать мир с позиции силы, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Висконсине.
Трамп пообещал выстраивать мир с позиции силы после создания нового оружия
Известиявчера в 00:18

Новая заморозка пенсий: власти прикрывают бюджетный дефицит за счет россиян

Не секрет, что исполнительной власти с трудом дается выполнение растущих обязательств перед российскими пенсионерами - особенно, с учетом текущего коронакризиса, экономического спада, сокращения доходов и роста бюджетного дефицита.
Московский Комсомолец17 октября в 10:03

Голосовой помощник Google научился угадывать песню по свисту

Проверено - уже сейчас приложение довольно точно находит не только англоязычные композиции, но угадывает и песни на русском языке В компании Google обучили свой голосовой помощник искать песню по мотиву, который воспроизведет пользователь.
Толк16 октября в 09:44

В Петербурге составили протокол в отношении мужчины, спровоцировавшего конфликт в метро

Административный протокол по статье "Мелкое хулиганство" составили в Санкт-Петербурге в отношении мужчины, входившего на станцию метро без маски и спровоцировавшего конфликт с его сотрудниками.
ТАССвчера в 07:31

Microsoft приобретает ZeniMax Media и ее издателя игр Bethesda Softworks

Планируемое приобретение включает в себя издательства и студии разработки по всему миру, в которых работает более 2300 сотрудников, в том числе Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog и Roundhouse Studios.
Asteraвчера в 06:04