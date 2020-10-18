ФАС оценила предельный рост тарифов на услуги ЖКХ до 2023 года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в российскую трехстороннюю комиссию разъяснение о предельном повышении цен на услуги ЖКХ. Речь о тарифах, которые будут устанавливаться в 2021–2023 годах.В источнике
С чего всё началось
В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах
Рост средней цены на газ для всех категорий потребителей составит в 2021 году, по оценке ФАС, 3,11%, в 2022 и 2023 годах - 3,15%. Изменение совокупной платы населения за коммунальные услуги в 2021-2023 годах также не должно превысить уровень годовой инфляции.
Российская газета16 октября в 22:00
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В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах
Российская газета16 октября в 22:00
В ФАС рассказали, насколько максимально вырастут тарифы за коммуналку до 2023 года
Комсомольская правда17 октября в 12:40