ФАС оценила предельный рост тарифов на услуги ЖКХ до 2023 года
По расчетам экспертов, рост должен составить не более 4% в год, пишет «Российская газета» в материале от 17 октября. Вместе с этим рост средней цены на газ в стране, по оценке службы, составит в 2021 году 3,11%, а в последующие два года — 3,15% .В источнике
С чего всё началось
В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах
Рост средней цены на газ для всех категорий потребителей составит в 2021 году, по оценке ФАС, 3,11%, в 2022 и 2023 годах - 3,15%. Изменение совокупной платы населения за коммунальные услуги в 2021-2023 годах также не должно превысить уровень годовой инфляции.
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