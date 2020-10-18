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ФАС оценила предельный рост тарифов на услуги ЖКХ до 2023 года

По расчетам экспертов, рост должен составить не более 4% в год, пишет «Российская газета» в материале от 17 октября. Вместе с этим рост средней цены на газ в стране, по оценке службы, составит в 2021 году 3,11%, а в последующие два года — 3,15% .В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах

Рост средней цены на газ для всех категорий потребителей составит в 2021 году, по оценке ФАС, 3,11%, в 2022 и 2023 годах - 3,15%. Изменение совокупной платы населения за коммунальные услуги в 2021-2023 годах также не должно превысить уровень годовой инфляции.
Российская газетавчера в 22:00
Подробнее о событии
Пятый канал

Как изменятся цены на услуги ЖКХ в России в 2021 году?

Пятый каналвчера в 23:58
РЕН ТВ

В ФАС рассказали, как могут повышаться тарифы на услуги ЖКХ

РЕН ТВ03:47
Комсомольская правда

В ФАС рассказали, насколько максимально вырастут тарифы за коммуналку до 2023 года

Комсомольская правдавчера в 12:40
Петербургский дневник

В ФАС рассказали, как вырастут цены на ЖКХ в ближайшие три года

Петербургский дневниквчера в 07:17
Известия

ФАС оценила предельный рост тарифов на услуги ЖКХ до 2023 года

Известия06:03
URA.Ru

ФАС разъяснила, как изменятся цены на услуги ЖКХ для россиян

URA.Ruвчера в 22:27
Российская газета

В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах

Российская газетавчера в 22:00

Welt: в Германии стационарное лечение пациента с COVID-19 стоит в среднем €10,7 тыс

Стационарное лечение пациента с вызываемым коронавирусом нового типа заболеванием COVID-19 обходится в Германии в среднем в € 10, 7 тыс. Об этом сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные касс медицинского страхования AOK и Barmer.
ТАСС06:54

Азербайджан заявил о готовности передать тела погибших армянских военных

Азербайджан готов в одностороннем порядке передать тела погибших армянских военнослужащих при посредничестве Международного комитета Красного Креста, заявила Служба госбезопасности страны.
Коммерсантъ09:25

Горожане принесли к консульству Азербайджана в Петербурге цветы и игрушки

Воскресным утром 18 октября, в День государственной Независимости Азербайджанской Республики, представители диаспоры в Санкт-Петербурге принесли букеты цветов и детские игрушки к консульству Азербайджана, находящегося в Петербурге на улице 2-й Советской.
Evo-rus.com11:39

Германия передаст доклад по Навальному всем странам-членам ОЗХО

Германия решила передать технический отчет о результатах обследования основателя ФБК Алексея Навального, подготовленный Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), куда входит и Россия, всем государствам-членам ОЗХО, сообщило на своей странице в Twitter британское постпредство при ОЗХО.
Ведомости16 октября в 12:33

СМИ: Греция планирует провести учебные стрельбы из комплекса С-300

Вооруженные силы Греции готовятся провести учебные стрельбы из зенитно-ракетного комплекса российского производства С-300 на Крите - вторые за 22 года со времени их размещения на острове, сообщает издание ieidiseis.gr со ссылкой на источники.
РИА Новости12:31

«Монако» не смог победить «Монпелье», играя в большинстве с 19-й минуты

«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Монпелье» (1:1) в матче седьмого тура Лиги 1. Монегаски пропустили первыми от нападающего гостей Стефи Мавидиди в начале второго тайма и отыгрались усилиями форварда Виссама Бен Йеддера с пенальти на 70-й минуте.
Sport24.ru10:53

Сын Черчесова потерял сознание и был госпитализирован после удара в голову в матче ПФЛ

Сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова и вратарь клуба ПФЛ «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов получил тяжёлую травму в матче с московской «Родиной» и был экстренно госпитализирован.
RT на русском09:27

Российские военные корабли развёрнуты в боевой порядок у территориальных вод Азербайджана

Военное ведомство уведомляет, что по плану учений предусмотрены боевые стрельбы, однако они не нанесут никакого вреда государствам, расположенным вдоль побережья Каспийского моря.
Discover2402:22