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ФАС оценила предельный рост тарифов на услуги ЖКХ до 2023 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в российскую трехстороннюю комиссию разъяснение о предельном повышении цен на услуги ЖКХ. Речь о тарифах, которые будут устанавливаться в 2021–2023 годах.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах

Рост средней цены на газ для всех категорий потребителей составит в 2021 году, по оценке ФАС, 3,11%, в 2022 и 2023 годах - 3,15%. Изменение совокупной платы населения за коммунальные услуги в 2021-2023 годах также не должно превысить уровень годовой инфляции.
Российская газета16 октября в 22:00
Подробнее о событии
URA.Ru

ФАС разъяснила, как изменятся цены на услуги ЖКХ для россиян

URA.Ru16 октября в 22:27
РЕН ТВ

В ФАС рассказали, как могут повышаться тарифы на услуги ЖКХ

РЕН ТВвчера в 03:47
Комсомольская правда

В ФАС рассказали, насколько максимально вырастут тарифы за коммуналку до 2023 года

Комсомольская правда17 октября в 12:40
Пятый канал

Как изменятся цены на услуги ЖКХ в России в 2021 году?

Пятый канал16 октября в 23:58
Известия

ФАС оценила предельный рост тарифов на услуги ЖКХ до 2023 года

Известиявчера в 06:03
Российская газета

В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах

Российская газета16 октября в 22:00
Волгоград 1

Как волгоградцы относятся к повышению тарифов ЖКХ

Волгоград 116 октября в 11:20

Навальный сожалеет, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент

Российский оппозиционер Алексей Навальный выразил сожаление по поводу того, что президент США Дональд Трамп не присоединился к лидерам Франции и Германии и не осудил произошедшую с ним ситуацию.
Навальный сожалеет, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент
Интерфакс21:02

В топ-10 крупнейших финансовых групп России вошли лишь три частные

Помимо «Альфа-Групп» в топ-10 рейтинга вошли два частных холдинга: концерн «Россиум» Романа Авдеева (включает в себя Московский кредитный банк, банк СКС и одну из крупнейших инкассаторских компаний «Инкахран», а также девелопера «Инград»; активы концерна достигают 2,8 трлн руб.) и Райффайзенбанк (включает «Райффайзен-Лизинг» и «Райффайзен-Капитал», активы — 1,27 трлн руб.).
РБК02:00

Северокорейские хакеры атаковали оборонные предприятия России

По словам Тихоновой, ранее хакеры из КНДР совершали нападения на объекты в Южной Корее, но затем принялись за предприятия в сфере производства артиллерийской техники и бронетехники в России, на Украине, в Словакии и Турции, используя мошеннические рассылки.
Газета.Ru01:17

Сбербанк выдал по программе льготной ипотеки 128 тыс. кредитов на 323 млрд рублей

Сбербанк в рамках программы льготной ипотеки "Господдержка 2020", действующей с апреля 2020 года, выдал 128 тыс. кредитов на сумму более 323 млрд рублей, сообщил журналистам руководитель блока "Розничный бизнес" Сбербанка Кирилл Царев.
ТАСС01:50

Суд арестовал выдавшего справки нижегородскому стрелку врача

Суд в Нижегородской области принял решение отправить под стражу врача, который выдал медицинские справки, необходимые для получения оружия, подозреваемому в стрельбе по людям на автобусной остановке в городском округе Бор.
RT на русском02:17

Академик РАН прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом зимой

Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 спадёт после установления зимних морозов, заявил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ профессор Михаил Пальцев.
RT на русском23:49

Омбудсмен начал проверку данных о принудительной стерилизации в пансионате на Урале

Аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области начал проверку после появления информации о нарушении прав женщин в "Уктусском пансионате" для инвалидов и престарелых людей в Екатеринбурге.
Газета.Ruвчера в 04:32