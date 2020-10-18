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ФАС оценила предельный рост тарифов на услуги ЖКХ до 2023 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в российскую трехстороннюю комиссию разъяснение о предельном повышении цен на услуги ЖКХ. Речь о тарифах, которые будут устанавливаться в 2021–2023 годах.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах

Рост средней цены на газ для всех категорий потребителей составит в 2021 году, по оценке ФАС, 3,11%, в 2022 и 2023 годах - 3,15%. Изменение совокупной платы населения за коммунальные услуги в 2021-2023 годах также не должно превысить уровень годовой инфляции.
Российская газета16 октября в 22:00
Подробнее о событии
Пятый канал

Как изменятся цены на услуги ЖКХ в России в 2021 году?

Пятый канал16 октября в 23:58
Известия

ФАС оценила предельный рост тарифов на услуги ЖКХ до 2023 года

Известиявчера в 06:03
РЕН ТВ

В ФАС рассказали, как могут повышаться тарифы на услуги ЖКХ

РЕН ТВвчера в 03:47
Комсомольская правда

В ФАС рассказали, насколько максимально вырастут тарифы за коммуналку до 2023 года

Комсомольская правда17 октября в 12:40
Lenta.ru

Россиянам раскрыли масштабы предстоящего повышения тарифов ЖКХ

Lenta.ru03:31
URA.Ru

ФАС разъяснила, как изменятся цены на услуги ЖКХ для россиян

URA.Ru16 октября в 22:27
Российская газета

В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах

Российская газета16 октября в 22:00

Арестованному в Минске политтехнологу Шклярову изменили меру пресечения

Гражданину США, политтехнологу Виталию Шклярову, арестованному в Белоруссии в рамках уголовного дела, изменена мера пресечения, в СИЗО, где он ранее был, его нет, сообщил РИА Новости адвокат политтехнолога Антон Гашинский.
РИА Новости03:42

Сафронов дал показания о взаимоотношениях со своим предполагаемым вербовщиком

Адвокат Павлов пояснил, что, давая показания, Сафронов рассчитывал на возможность увидеть свою переписку с предполагаемым вербовщиком, в которой следствие усматривает государственную измену.
ТАСС02:44

На Урале начали проверку информации о принудительной стерилизации женщин в пансионате

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщина, предположительно, пациентка пансионата, рассказывает о случаях принудительной стерилизации в учреждении.
ТАСС17 октября в 16:13

Суд арестовал выдавшего справки нижегородскому стрелку врача

В Нижегородской области арестован врач, выдавший медицинские справки для получения оружия 18-летнему Данилу Монахову, подозреваемому в тройном убийстве в поселке Большеорловское, сообщила пресс-служба судов Нижегородской области.
Ведомости02:54

Власти Москвы могут распространить QR-коды на салоны красоты и рестораны

Система регистрации посетителей с помощью QR-кодов в Москве может распространиться на салоны красоты, рестораны и магазины, если она будет эффективной в ночных клубах и барах, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в интервью ресторатору Дмитрию Левицкому.
Ведомости01:07

Новый симптом заражения SARS-CoV-2 оказался связан со слухом

Лондон, 18 октября 2020, 19:25 — REGNUM Новый симптом, который может сигнализировать о заражении человека коронавирусом SARS-CoV-2, выявили ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета.
REGNUMвчера в 12:25