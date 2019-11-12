Государство снизит голосующую долю в операторе через несколько лет Государство согласовало окончательную схему консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2.

с чего всё началось

Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РA удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2. Об этом написано в решении ведомства. Таким образом ФАС одобрила доведение доли владения компанией "Ростелеком" в операторе Tele2 до 100%.

ЖКХ Медведев поручил решить проблему с мусором в Бийске Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко разобраться с проблемой мусора в Бийске.

Происшествия Российская школьница умерла в «Артеке» В октябре было возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга, отдыхавшего в «Артеке».

Финансы Минфин объявил о планах сокращения доли доллара в ФНБ В начале ноября о планах Минфина сократить долю доллара США в ФНБ до уровня, используемого ЦБ при формировании своих золотовалютных резервов, сообщало со ссылкой на источник в ведомстве агентство Reuters.

Происшествия МВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15 Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.

Политика На Украине завели уголовные дела против журналиста Владимира Соловьева На Украине в отношении российского журналиста Владимира Соловьева завели два уголовных дела по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины".

Космос Зафиксированы гравитационные волны ранее неизвестного типа Считается, что наиболее распространенным событием, способным породить гравитационные волны, должно являться именно столкновение чрезвычайно массивных космических объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды, и все подобные феномены, зафиксированные за три года, действительно объяснялись событиями такого рода.

Политика МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.

Авто Mitsubishi презентовала новый кроссовер-минивэн Xpander Компания Mitsubishi презентовала новый кросс-вэн Mitsubishi Xpander Cross.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.

Политика В Госдуме рассказали о поправках в законопроект о СМИ-иноагентах Комитет Госдумы по информтехнологиям, информационной политике и связи получил десять поправок в законопроект о СМИ-иноагентах, который готовится ко II чтению в нижней палате парламента, сообщила пресс-служба комитета.

Политика Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.

Футбол Хаби Алонсо может возглавить «Баварию» Руководство «Баварии» рассматривает бывшего полузащитника команды Хаби Алонсо в качестве претендента на пост нового главного тренера.

Общество Названы размеры больничных и детских пособий на 2020 год Размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит до 322 190 рублей, а ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет — до 27 984 рублей.

Политика В МИД России заявили о готовности принять нового посла США 8 ноября Рябков заявил, что в случае назначения Салливана российско-американские отношения выйдут на новый уровень.

Общество Коллекторы назвали основную причину просрочек россиян по кредитам Граждане России в большинстве случаев не платят по кредитам вовремя из-за трудного финансового положения.

Происшествия Защита заявила о подмене сбежавшего «кота-наркокурьера» в суде Животное после задержания поместили в зооуголок городского парка Новомосковска, однако кот оттуда сбежал.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино» Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.

Гаджеты Новосибирская полиция заказала программу для взлома смартфонов ГУ МВД по Новосибирской области заказало двухгодичную лицензию на программу «Мобильный криминалист (версия Детектив)».

Общество Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях Многим пользователям сети вспомнилась сценка "Уральских пельменей" с бабушкой, донимающей внука своим "И-и-игорь".

Кино HBO может представить продолжение сериала «Друзья» Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.

Происшествия Тела двух украинцев найдены в холодильнике для фруктов в Польше Тела двух граждан Украины нашли в Польше в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.

Политика Белоруссия назвала условие подписания дорожных карт по интеграции с РФ Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассказал об условиях подписания дорожных карт по интеграции с Российской Федерацией.