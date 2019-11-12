Экономика
Absolut TVФАС одобрила прошение «Ростелекома» о консолидации оператора Tele2
Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РA удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2. Об этом написано в решении ведомства. Таким образом ФАС одобрила доведение доли владения компанией "Ростелеком" в операторе Tele2 до 100%.
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Государство снизит голосующую долю в операторе через несколько лет Государство согласовало окончательную схему консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2.Коммерсантъ10 ноября в 17:25
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Топ-10 богатейших компаний (без учета банков) накопили около 3,4 трлн руб.
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Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ прокомментировал условия в СИЗО
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Руководство «Баварии» рассматривает бывшего полузащитника команды Хаби Алонсо в качестве претендента на пост нового главного тренера.
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Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
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Белоруссия назвала условие подписания дорожных карт по интеграции с РФ
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассказал об условиях подписания дорожных карт по интеграции с Российской Федерацией.
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