Экономика
ПРАЙМФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации 100% Tele2
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации 100% Tele2, говорится в сообщении ведомства.
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Экономика
Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11 ноября в 11:57
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Происшествия
Пожар во Дворе Пролетарки в Твери потушен
Пожар в трехэтажном доме №122 во Дворе Пролетарки ликвидирован в 18:06 вечера, 12 ноября.
КП - Тверь вчера в 10:19
Общество
Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК 04:46
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Политика
Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии
Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
РИА Новости вчера в 22:34
Политика
Названо число переехавших в российский Крым украинцев
С момента воссоединения Крыма с Россией на полуостров переехало около 50 тысяч украинцев.
Lenta.ru 04:51
Общество
В России предложили сократить срок эксплуатации шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок использования шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
ТК Звезда вчера в 01:03
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Культура
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
Культуромания вчера в 12:41
Происшествия
В Москве задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда
Следователи задержали в московском аэропорту Внуково третьего фигуранта уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда Евгения Ерзунова.
RT на русском 05:07
Политика
К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу
Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью.
Lenta.ru 04:23
Авто
Кроссвэн Mitsubishi Xpander Cross представлен официально
Компания Mitsubishi на фоне повсеместного увлечения кроссоверами выпустила кросс-версию минивэна Mitsubishi Xpander, представленного на рынках юго-восточной Азии.
Allroader.ru вчера в 13:31
Общество
Кирилл Терёшин избавился от «рук-базук»
Кирилл Терешин, более известный как "руки-базуки" или "мистер Синтол", убрал синтол из своих бицепсов.
Газета Metro вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Матери Анастасии Заворотнюк грозит арест
На сегодняшний день у Заворотнюк-старшей накопилось 332 штрафа. Пока они не оплачены, женщине грозит срок.
StarHit.ru 04:00
Финансы
Минфин и ЦБ отложили ввод отрицательных ставок по валютным вкладам
Минфин и Центробанк России решили отложить обсуждение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юрлиц, сказал журналистам заместитель лавы Минфина Алексей Моисеев.
Коммерсантъ 04:54
Общество
Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод
Глава Tesla, американский миллиардер Илон Маск, объявил, что первый автосборочный завод компании в Европе будет построен в Берлине.
Forbes 02:22
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
На Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.
Lenta.ru 00:24
Общество
В Киеве появилась улица снайперши Амины Окуевой
Киевский городской совет решил переименовать улицу в честь пресс-секретаря батальона имени Джохара Дудаева и участницы военных действий в Донбассе Амины Окуевой.
Взгляд.ру 03:11
Финансы
Минфин снизит долю доллара в ФНБ
Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.
Российская газета 04:45
Армия и оружие
Украина показала детали ракеты для уничтожения Крымского моста
Компания "Радионикс", которая функционирует в интересах украинского военно-промышленного комплекса, поделилась деталями о ракете Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".
РЕН ТВ вчера в 10:09
Общество
Стал известен размер пособия по беременности и родам на 2020 год
Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 1 января, информирует РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования (ФСС).
Газета.Ru 04:25
Политика
Глава МИД Белоруссии назвал Россию основным союзником страны
По словам белорусского министра, Россия является главным союзником Белоруссии, с которым республика желает сохранить и укрепить дружественные отношения в будущем.
iReactor 04:58
Политика
Киев потребует от ЕС компенсаций за отмену санкций против России
Киев потребует от Евросоюза максимальных компенсаций за отмену санкций в отношении России.
Профиль вчера в 06:26
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Российская газета 02:25
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Поправки в законы о средствах массовой информации и о защите информации, позволяющие приравнивать граждан к СМИ, выполняющим функцию иностранного агента, могут быть рассмотрены Госдумой во II чтении на следующей неделе.
Российская газета 04:37
Шоу-бизнес
Садальский вспомнил о пытках доцента Соколова
Актер прокомментировал новость в соцсети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Станислава Садальского появился пост, посвященный истории доцента-убийцы Олега Соколова из Санкт-Петербурга.
WomanHit.ru 03:13