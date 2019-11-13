Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «Ростелекома» о консолидации оператора мобильной связи Tele2. Об этом сообщается в решении, опубликованном на сайте службы. Как следует из документа, ФАС одобрила доведение до 100% доли владения «Ростелекома» в операторе.

Политика Коломойский призвал Украину восстановить отношения с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.

Армия и оружие В Белоруссию прибыли два самолета Су-30СМ из России Во вторник в Борисове министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что два из закупленных в России истребителя Су-30СМ прибудут в Белоруссию 13 ноября, днем планируется их посадка на аэродроме в Барановичах.

Интернет YouTube будет отключать некоторые аккаунты, не приносящие прибыли В новой версии правил пользования сервисом говорится, что владельцы хостинга могут удалять действующие аккаунты в рамках «коммерческой нецелесообразности дальнейшего предоставления доступа».

Общество Суд вернул Максаковой квартиру в центре Москвы Пресненский столичный суд удовлетворил иск вдовы экс-депутата ГД Дениса Вороненкова, оперной певицы Марии Максаковой о признании незаконным договора дарения квартиры в центре Москвы.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Общество В Минприроды назвали средний тариф по вывозу мусора Средний тариф на вывоз мусора и обращение с отходами по России составляет 90 рублей на человека, заявил заместитель главы Минприроды Денис Храмов на профильном заседании в Госдуме.

Финансы Минфин снизит долю доллара в ФНБ Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.

Общество Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей «Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Авто BMW отзывает автомобили для замены двигателей В России объявлен отзыв автомобилей BMW 3-й серии (G20), 5-й серии (G30) и 7-й серии (G11), которые были куплены в период с января 2019 года по настоящее время.

Культура People назвал самого сексуального мужчину Журнал People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин американского певца Джона Ледженда.

Политика Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией Румас отметил, что в случае отсутствия компромисса в этой сфере на уровне правительств двух стран эти вопросы передадут на рассмотрение президентов Белоруссии и России.

Футбол Ганчаренко дисквалифицирован на один матч чемпионата России Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на один матч за высказывания в адрес арбитра в игре чемпионата России против "Сочи", сообщил глава комитета Артур Григорьянц.