Экономика

РБКРБКФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «Ростелекома» о консолидации оператора мобильной связи Tele2. Об этом сообщается в решении, опубликованном на сайте службы. Как следует из документа, ФАС одобрила доведение до 100% доли владения «Ростелекома» в операторе.
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«Ростелеком» одобрил консолидацию 100% Tele2

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