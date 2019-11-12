Экономика
ТАССФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2, говорится в решении ведомства по результатам рассмотрения ходатайства. Согласно сообщению, своим решением ФАС одобрила доведение доли владения "Ростелекомом" в Tele2 до 100%.
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с чего всё началось
Государство снизит голосующую долю в операторе через несколько лет Государство согласовало окончательную схему консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2.Коммерсантъ10 ноября в 17:25
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