Экономика

ТАССТАССФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2, говорится в решении ведомства по результатам рассмотрения ходатайства. Согласно сообщению, своим решением ФАС одобрила доведение доли владения "Ростелекомом" в Tele2 до 100%.
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